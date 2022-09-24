В Венгрии назвали единственный способ закончить конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии: конфликт на Украине не удастся разрешить без договоренности России и США
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США должны договориться с РФ, чтобы решить конфликт на Украине Фото:

Конфликт на Украине не удастся прекратить без достижения договоренности между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

«Я считаю — хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция — но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция», — отметил Сиярто в разговоре с РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также по спасению жителей Донбасса. Ранее американский журналист Томас Фридман назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. По его мнению, самым удачным вариантом будет объявление переговоров и прекращение огня.

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Конфликт на Украине не удастся прекратить без достижения договоренности между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. «Я считаю — хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция — но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция», — отметил Сиярто в разговоре с РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также по спасению жителей Донбасса. Ранее американский журналист Томас Фридман назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. По его мнению, самым удачным вариантом будет объявление переговоров и прекращение огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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