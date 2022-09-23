В США назвали три пути завершения спецоперации на Украине

The New York Times: лучший способ закончить конфликт на Украине — это объявить о переговорах

23 сентября 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

Одним из сценариев завершения СВО в США видят переговоры между РФ и Украиной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский журналист Томас Фридман назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщает The New York Times. По его мнению, самым удачным вариантом будет объявление переговоров и прекращение огня. «Лучший способ <…> это объявить о готовности к переговорам о прекращении огня и о возобновлении поставок газа в ЕС, если удастся договориться», — предполагает один из вариантов Фридман. По его словам, в интересах США и Европы закончить конфликт на Украине путем переговоров. Это будет означать победу России. Однако он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на это. Следующий вариант, по мнению журналиста заключается в том, что все вернется к состоянию до начала спецоперации 24 февраля. То есть, вооруженные силы РФ и Украины вернутся к изначальным позициям. При этом самым мало вероятным сценарием американский журналист считает победу Киева. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. С 23 по 27 сентября будут проведены референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Центризбирком ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума, пишет RT. В свою очередь, делегация ЦИК РФ примет участие в наблюдении за референдумами, сообщает РАПСИ.

Американский журналист Томас Фридман назвал три сценария завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщает The New York Times. По его мнению, самым удачным вариантом будет объявление переговоров и прекращение огня. «Лучший способ <…> это объявить о готовности к переговорам о прекращении огня и о возобновлении поставок газа в ЕС, если удастся договориться», — предполагает один из вариантов Фридман. По его словам, в интересах США и Европы закончить конфликт на Украине путем переговоров. Это будет означать победу России. Однако он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на это. Следующий вариант, по мнению журналиста заключается в том, что все вернется к состоянию до начала спецоперации 24 февраля. То есть, вооруженные силы РФ и Украины вернутся к изначальным позициям. При этом самым мало вероятным сценарием американский журналист считает победу Киева. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. С 23 по 27 сентября будут проведены референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Центризбирком ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума, пишет RT. В свою очередь, делегация ЦИК РФ примет участие в наблюдении за референдумами, сообщает РАПСИ.