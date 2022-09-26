Мобилизованным россиянам могут принести повестку даже ночью

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Доброволец СВО. Челябинск , повестка в военкомат
Выдача повесток может осуществляться круглосуточно, сообщил «Объясняем.рф» Фото:

Повестки о призыве на мобилизацию могут вручаться круглосуточно: как в дневное, так и в ночное время. Такое пояснение опубликовал официальный telegram-канал информирования граждан «Объясняем.рф».

«Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении. Такой ответ был дан на вопрос «Законно ли вручать повестки в ночное время?».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, передают «Невские новости».

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Повестки о призыве на мобилизацию могут вручаться круглосуточно: как в дневное, так и в ночное время. Такое пояснение опубликовал официальный telegram-канал информирования граждан «Объясняем.рф». «Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении. Такой ответ был дан на вопрос «Законно ли вручать повестки в ночное время?». Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, передают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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