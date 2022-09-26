Мобилизованным россиянам могут принести повестку даже ночью

26 сентября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Выдача повесток может осуществляться круглосуточно, сообщил «Объясняем.рф» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Повестки о призыве на мобилизацию могут вручаться круглосуточно: как в дневное, так и в ночное время. Такое пояснение опубликовал официальный telegram-канал информирования граждан «Объясняем.рф». «Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении. Такой ответ был дан на вопрос «Законно ли вручать повестки в ночное время?». Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, передают «Невские новости».

Повестки о призыве на мобилизацию могут вручаться круглосуточно: как в дневное, так и в ночное время. Такое пояснение опубликовал официальный telegram-канал информирования граждан «Объясняем.рф». «Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», — говорится в сообщении. Такой ответ был дан на вопрос «Законно ли вручать повестки в ночное время?». Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, передают «Невские новости».