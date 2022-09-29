Политолог заявил о фатальных последствиях ЧП на «Северном потоке»

Чрезвычайная ситуация на нитках «Северного потока» может оказаться поводом для развязывания мирового конфликта. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал на то, что повреждение газопроводов — это не просто начало инфраструктурной войны.
«Атака на подобные большие международные инфраструктурные объекты, в первую очередь коммуникационные объекты трансграничного плана, — это серьезное дело. Если за этим стоит какое-то государство или группа государств, то это, по сути, casus belli („повод для войны“ — примечание URA.RU)», — заявил Мартынов в беседе с «Ридусом». По его словам, гораздо менее разрушительные события всего сто с небольшим лет назад привели к фатальным последствиям для половины человечества.
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Чрезвычайная ситуация на нитках «Северного потока» может оказаться поводом для развязывания мирового конфликта. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал на то, что повреждение газопроводов — это не просто начало инфраструктурной войны. «Атака на подобные большие международные инфраструктурные объекты, в первую очередь коммуникационные объекты трансграничного плана, — это серьезное дело. Если за этим стоит какое-то государство или группа государств, то это, по сути, casus belli („повод для войны“ — примечание URA.RU)», — заявил Мартынов в беседе с «Ридусом». По его словам, гораздо менее разрушительные события всего сто с небольшим лет назад привели к фатальным последствиям для половины человечества. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. URA.RU сообщало, что оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. В связи с происшествием на «Северном потоке» Россия созывает экстренное собрание в ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО.