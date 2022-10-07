Сбербанк предупредил клиентов о проблемах в работе приложения

В приложении «Сбербанк онлайн» ведутся технические работы, заявили в пресс-службе
Пользователи приложения «Сбербанк онлайн» могут столкнуться с ограничениями при его эксплуатации за рубежом. Об этом предупредила пресс-служба компании.
«Некоторые клиенты „Сбербанка“ за рубежом могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк онлайн“», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Причиной ограничений являются технические работы в приложении, отметили представители компании.
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