Сбербанк предупредил клиентов о проблемах в работе приложения

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В приложении «Сбербанк онлайн» ведутся технические работы, заявили в пресс-службе Фото:

Пользователи приложения «Сбербанк онлайн» могут столкнуться с ограничениями при его эксплуатации за рубежом. Об этом предупредила пресс-служба компании.

«Некоторые клиенты „Сбербанка“ за рубежом могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк онлайн“», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Причиной ограничений являются технические работы в приложении, отметили представители компании.

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Пользователи приложения «Сбербанк онлайн» могут столкнуться с ограничениями при его эксплуатации за рубежом. Об этом предупредила пресс-служба компании. «Некоторые клиенты „Сбербанка“ за рубежом могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк онлайн“», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Причиной ограничений являются технические работы в приложении, отметили представители компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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