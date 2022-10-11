Шойгу проверил подготовку мобилизованных к отправке на фронт

11 октября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Шойгу поручил сделать занятия резервистов в темное время суток более интенсивными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на полигоны Западного военного округа, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных к отправке на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Министр проверил, как проходят занятия резервистов по тактической и огневой подготовке. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации», — сообщает telegram-канал Минобороны РФ. Особое внимание Шойгу уделил практической подготовке резервистов, которые будут закреплены в тыловых районах. Также министр обороны наблюдал за тактической и огневой подготовкой мобилизованных. После проверки Шойгу поручил особое внимание уделить занятиям мобилизованных с офицерами, которые уже имеют боевой опыт и принимали участие в спецоперации РФ на Украине. Также министр поручил сделать занятия с резервистами в темное время суток более интенсивными. Президент России объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация «для защиты суверенитета и целостности страны».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на полигоны Западного военного округа, чтобы проверить ход подготовки мобилизованных к отправке на фронт. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Министр проверил, как проходят занятия резервистов по тактической и огневой подготовке. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил на военных полигонах Западного военного округа ход подготовки граждан, призванных несколько дней назад из российских регионов в ходе частичной мобилизации», — сообщает telegram-канал Минобороны РФ. Особое внимание Шойгу уделил практической подготовке резервистов, которые будут закреплены в тыловых районах. Также министр обороны наблюдал за тактической и огневой подготовкой мобилизованных. После проверки Шойгу поручил особое внимание уделить занятиям мобилизованных с офицерами, которые уже имеют боевой опыт и принимали участие в спецоперации РФ на Украине. Также министр поручил сделать занятия с резервистами в темное время суток более интенсивными. Президент России объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация «для защиты суверенитета и целостности страны».