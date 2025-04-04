В Одесской области люди, действующие от имени президента Украины Владимира Зеленского, пытались заставить мужчину с заболеванием сердца пойти на военную службу. Однако тот умер прямо на улице. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, задавшись вопросом это ли есть представление Евросоюза о «свободной» демократии.
«Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени (Владимира. — прим. URA.RU) Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице», — заявил Боуз в соцсети Х.
Кроме того, в украинских СМИ писали, что в селе Сухой Лиман в Одесской области мужчина потерял сознание в ходе процесса мобилизации. После этого мужчина перестал подавать признаки жизни, в то время как окружающие его люди ждали прибытия на место скорой помощи.
Ранее в поселке Новооленовка (ДНР) погиб местный житель, уклонявшийся от службы в ВС Украины. Известно, что мужчина скончался после атаки украинского беспилотника типа «Баба-Яга».
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