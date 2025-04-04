04 апреля 2025

На Западе ужаснулись зверствам киевского режима под Одессой

Журналист Боуз: житель Одесской области умер, когда его пытались мобилизовать
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация в Одесской области ужаснула ирландского журналиста
Мобилизация в Одесской области ужаснула ирландского журналиста Фото:
новость из сюжета
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В Одесской области люди, действующие от имени президента Украины Владимира Зеленского, пытались заставить мужчину с заболеванием сердца пойти на военную службу. Однако тот умер прямо на улице. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, задавшись вопросом это ли есть представление Евросоюза о «свободной» демократии. 

«Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени (Владимира. — прим. URA.RU) Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице», — заявил Боуз в соцсети Х. 

Кроме того, в украинских СМИ писали, что в селе Сухой Лиман в Одесской области мужчина потерял сознание в ходе процесса мобилизации. После этого мужчина перестал подавать признаки жизни, в то время как окружающие его люди ждали прибытия на место скорой помощи.

Ранее в поселке Новооленовка (ДНР) погиб местный житель, уклонявшийся от службы в ВС Украины. Известно, что мужчина скончался после атаки украинского беспилотника типа «Баба-Яга».

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В Одесской области люди, действующие от имени президента Украины Владимира Зеленского, пытались заставить мужчину с заболеванием сердца пойти на военную службу. Однако тот умер прямо на улице. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, задавшись вопросом это ли есть представление Евросоюза о «свободной» демократии.  «Тревожное видео. В Одесской области похитители, действующие от имени (Владимира. — прим. URA.RU) Зеленского, пытались насильно забрать мужчину с пороком сердца. Несмотря на протесты местных жительниц и его собственную отчаянное сопротивление, он умер на улице», — заявил Боуз в соцсети Х.  Кроме того, в украинских СМИ писали, что в селе Сухой Лиман в Одесской области мужчина потерял сознание в ходе процесса мобилизации. После этого мужчина перестал подавать признаки жизни, в то время как окружающие его люди ждали прибытия на место скорой помощи. Ранее в поселке Новооленовка (ДНР) погиб местный житель, уклонявшийся от службы в ВС Украины. Известно, что мужчина скончался после атаки украинского беспилотника типа «Баба-Яга».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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