Клишас назвал мракобесами авторов учебника по семьеведению

Среди авторов нового учебника по семьеведению оказались мракобесы — сторонники эзотерики и родологии. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В эфире RTVI он заявил, что подобные авторы не должны иметь доступа к созданию школьных пособий.
«Люди, занимающиеся эзотерикой, мистицизмом и родологией — это мракобесие. Они не должны быть допущены в школу», — подчеркнул сенатор. Его слова цитируют «RTVI Новости».
Он призвал срочно разработать четкие критерии отбора авторов учебников, отметив, что их имена автоматически становятся авторитетами для детей. Клишас также предупредил, что участие в создании учебников дает таким авторам нежелательную рекламу и возможность продвигать свои идеи в образовательных учреждениях.
Ранее URA.RU рассказывало, что презентация в конце марта учебника по курсу «Семьеведение» вызывало волну недовольства со стороны представителей Русской православной церкви (РПЦ), Совфеда и Госдумы. Возмущение обосновано тем, что к созданию учебника были привлечены не ученые и эксперты, а представители псевдонауки эзотерического направления.
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