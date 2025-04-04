04 апреля 2025

Клишас назвал мракобесами авторов учебника по семьеведению

Сенатор Клишас: авторы учебника по семьеведению — мракобесы
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Клишас считает, что не каждый человек может стать автором школьного учебника
Андрей Клишас считает, что не каждый человек может стать автором школьного учебника Фото:

Среди авторов нового учебника по семьеведению оказались мракобесы сторонники эзотерики и родологии. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В эфире RTVI он заявил, что подобные авторы не должны иметь доступа к созданию школьных пособий.

«Люди, занимающиеся эзотерикой, мистицизмом и родологией — это мракобесие. Они не должны быть допущены в школу», — подчеркнул сенатор. Его слова цитируют «RTVI Новости».

Он призвал срочно разработать четкие критерии отбора авторов учебников, отметив, что их имена автоматически становятся авторитетами для детей. Клишас также предупредил, что участие в создании учебников дает таким авторам нежелательную рекламу и возможность продвигать свои идеи в образовательных учреждениях.

Ранее URA.RU рассказывало, что презентация в конце марта учебника по курсу «Семьеведение» вызывало волну недовольства со стороны представителей Русской православной церкви (РПЦ), Совфеда и Госдумы. Возмущение обосновано тем, что к созданию учебника были привлечены не ученые и эксперты, а представители псевдонауки эзотерического направления.

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Среди авторов нового учебника по семьеведению оказались мракобесы — сторонники эзотерики и родологии. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В эфире RTVI он заявил, что подобные авторы не должны иметь доступа к созданию школьных пособий. «Люди, занимающиеся эзотерикой, мистицизмом и родологией — это мракобесие. Они не должны быть допущены в школу», — подчеркнул сенатор. Его слова цитируют «RTVI Новости». Он призвал срочно разработать четкие критерии отбора авторов учебников, отметив, что их имена автоматически становятся авторитетами для детей. Клишас также предупредил, что участие в создании учебников дает таким авторам нежелательную рекламу и возможность продвигать свои идеи в образовательных учреждениях. Ранее URA.RU рассказывало, что презентация в конце марта учебника по курсу «Семьеведение» вызывало волну недовольства со стороны представителей Русской православной церкви (РПЦ), Совфеда и Госдумы. Возмущение обосновано тем, что к созданию учебника были привлечены не ученые и эксперты, а представители псевдонауки эзотерического направления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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