Суд арестовал гендиректора масложировой компании «Благо»

Тверской районный суд Москвы вынес решение в пользу ходатайства следователя об аресте на два месяца гендиректор одной из крупнейшей масложировых компаний России «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана. Он обвиняется в крупном мошенничестве, говорится в решении суда.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича», — говорится в решении суда. Информацию передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
В ходе заседания суд также рассмотрел ходатайство защиты Фосмана о применении к нему альтернативной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Однако в подобном было отказано.
Сегодня стало известно, что Дмитрий Фосман был задержан следователями. В пресс-службе группы компаний (ГК) «Благо», к которым принадлежит «Благо Инвест», отметили, что организация на фоне этого работает в штатном режиме.
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