04 апреля 2025

Суд арестовал гендиректора масложировой компании «Благо»

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Фосмана арестовали по делу о крупном мошенничестве (архивное фото)
Фосмана арестовали по делу о крупном мошенничестве (архивное фото) Фото:

Тверской районный суд Москвы вынес решение в пользу ходатайства следователя об аресте на два месяца гендиректор одной из крупнейшей масложировых компаний России «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана. Он обвиняется в крупном мошенничестве, говорится в решении суда. 

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича», — говорится в решении суда. Информацию передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». 

В ходе заседания суд также рассмотрел ходатайство защиты Фосмана о применении к нему альтернативной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Однако в подобном было отказано. 

Сегодня стало известно, что Дмитрий Фосман был задержан следователями. В пресс-службе группы компаний (ГК) «Благо», к которым принадлежит «Благо Инвест», отметили, что организация на фоне этого работает в штатном режиме. 

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Тверской районный суд Москвы вынес решение в пользу ходатайства следователя об аресте на два месяца гендиректор одной из крупнейшей масложировых компаний России «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана. Он обвиняется в крупном мошенничестве, говорится в решении суда.  «Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича», — говорится в решении суда. Информацию передает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».  В ходе заседания суд также рассмотрел ходатайство защиты Фосмана о применении к нему альтернативной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Однако в подобном было отказано.  Сегодня стало известно, что Дмитрий Фосман был задержан следователями. В пресс-службе группы компаний (ГК) «Благо», к которым принадлежит «Благо Инвест», отметили, что организация на фоне этого работает в штатном режиме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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