04 апреля 2025

Нагиев перепел хит Боярского

Нагиев спел хит Боярского «Все пройдет» для сериала «Актерище»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песня в исполнении Нагиева и группы «Моя Мишель» вышла 4 апреля
Песня в исполнении Нагиева и группы «Моя Мишель» вышла 4 апреля Фото:

Актер Дмитрий Нагиев исполнил популярную песню музыканта Михаила Боярского «Все пройдет» в рамках нового сериала «Актерище». Эта песня — настоящий символ эпохи, сообщил Нагиев. Премьера сериала прошла 1 апреля. 

«Этот саундтрек абсолютно бессмертный, я бы даже сказал — культовый! Я надеюсь, что наш сериал его не испортит, ведь эту песню поет уже не одно поколение», — заявил Нагиев для пресс-службы онлайн-кинотеатра Kion. Информацию передает «Газета.Ru»

В этом проекте, рассказывающем о мужской вражде, главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Заглавную композицию для сериала записала группа «Моя Мишель» вместе с солисткой Татьяной Ткачук, а Нагиев присоединился к исполнению в ходе записи. Сопровождало исполнителей детский хор «Белый Пароход» и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra. Выпуск саундтрека на МТС Лейбле состоялся 4 апреля. 

Коллектив «Моя Мишель» рассказал, что стремился в музыкальном оформлении отразить сложный внутренний мир главного героя. Они использовали стилистику советского телевидения и радио, чтобы вызвать у зрителей чувство ностальгии, актуальное как для тех, кто жил в те времена, так и для молодежи, стремящейся к переживанию подобных эмоций. Для достижения нужного эффекта музыканты создали оркестровую аранжировку, добавив в нее детский хор для того, чтобы показать чистоту и надежду, символизирующие перспективы и светлое будущее главного героя. Также для создания уникальной звуковой текстуры использовались винтажные синтезаторы.

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Актер Дмитрий Нагиев исполнил популярную песню музыканта Михаила Боярского «Все пройдет» в рамках нового сериала «Актерище». Эта песня — настоящий символ эпохи, сообщил Нагиев. Премьера сериала прошла 1 апреля.  «Этот саундтрек абсолютно бессмертный, я бы даже сказал — культовый! Я надеюсь, что наш сериал его не испортит, ведь эту песню поет уже не одно поколение», — заявил Нагиев для пресс-службы онлайн-кинотеатра Kion. Информацию передает «Газета.Ru».  В этом проекте, рассказывающем о мужской вражде, главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Заглавную композицию для сериала записала группа «Моя Мишель» вместе с солисткой Татьяной Ткачук, а Нагиев присоединился к исполнению в ходе записи. Сопровождало исполнителей детский хор «Белый Пароход» и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra. Выпуск саундтрека на МТС Лейбле состоялся 4 апреля.  Коллектив «Моя Мишель» рассказал, что стремился в музыкальном оформлении отразить сложный внутренний мир главного героя. Они использовали стилистику советского телевидения и радио, чтобы вызвать у зрителей чувство ностальгии, актуальное как для тех, кто жил в те времена, так и для молодежи, стремящейся к переживанию подобных эмоций. Для достижения нужного эффекта музыканты создали оркестровую аранжировку, добавив в нее детский хор для того, чтобы показать чистоту и надежду, символизирующие перспективы и светлое будущее главного героя. Также для создания уникальной звуковой текстуры использовались винтажные синтезаторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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