12 октября 2022

Малый бизнес в РФ предложил свою помощь фронту взамен на послабления

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, бтр, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, военные сборы, резервисты, мобилизованные
Успех на фронте зависит от стабильной экономики страны, говорится в письме «Опоры России» Фото:

Деловое объединение «Опора России», представляющее интересы малого и среднего бизнеса, попросило власти РФ наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций с 2023 года. Предприниматели заявляют, что для поддержки фронта экономика должна работать без перебоев и барьеров.

Обеспечение стабильного развития экономики России возможно при неизменности условий ведения бизнеса и отказе от повышения административной нагрузки на предпринимателей, говорится в обращении «Опоры России», подписанном президентом организации Александром Калининым, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передают «Ведомости». «Главный лозунг для экономики сегодня — все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров», — говорится в письме.

Калинин объяснил, что введение таких новых обязательных требований, как обязательная маркировка, повышенные требования к оборудованию и к экологической безопасности может оказать значительное давление на бизнес и мешать процессу адаптации к новым условиям на рынке. Также он добавил, что было бы целесообразно смягчить ряд уже действующих требований.

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» предложила свою помощь бизнесу во время частичной мобилизации в России. Власти РФ пообещали защитить предприятия малого и среднего бизнеса, собственников которых мобилизовали на спецоперацию.

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Деловое объединение «Опора России», представляющее интересы малого и среднего бизнеса, попросило власти РФ наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций с 2023 года. Предприниматели заявляют, что для поддержки фронта экономика должна работать без перебоев и барьеров. Обеспечение стабильного развития экономики России возможно при неизменности условий ведения бизнеса и отказе от повышения административной нагрузки на предпринимателей, говорится в обращении «Опоры России», подписанном президентом организации Александром Калининым, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передают «Ведомости». «Главный лозунг для экономики сегодня — все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров», — говорится в письме. Калинин объяснил, что введение таких новых обязательных требований, как обязательная маркировка, повышенные требования к оборудованию и к экологической безопасности может оказать значительное давление на бизнес и мешать процессу адаптации к новым условиям на рынке. Также он добавил, что было бы целесообразно смягчить ряд уже действующих требований. Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» предложила свою помощь бизнесу во время частичной мобилизации в России. Власти РФ пообещали защитить предприятия малого и среднего бизнеса, собственников которых мобилизовали на спецоперацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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