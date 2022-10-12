Малый бизнес в РФ предложил свою помощь фронту взамен на послабления

13 октября 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Успех на фронте зависит от стабильной экономики страны, говорится в письме «Опоры России» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Деловое объединение «Опора России», представляющее интересы малого и среднего бизнеса, попросило власти РФ наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций с 2023 года. Предприниматели заявляют, что для поддержки фронта экономика должна работать без перебоев и барьеров. Обеспечение стабильного развития экономики России возможно при неизменности условий ведения бизнеса и отказе от повышения административной нагрузки на предпринимателей, говорится в обращении «Опоры России», подписанном президентом организации Александром Калининым, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передают «Ведомости». «Главный лозунг для экономики сегодня — все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров», — говорится в письме. Калинин объяснил, что введение таких новых обязательных требований, как обязательная маркировка, повышенные требования к оборудованию и к экологической безопасности может оказать значительное давление на бизнес и мешать процессу адаптации к новым условиям на рынке. Также он добавил, что было бы целесообразно смягчить ряд уже действующих требований. Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» предложила свою помощь бизнесу во время частичной мобилизации в России. Власти РФ пообещали защитить предприятия малого и среднего бизнеса, собственников которых мобилизовали на спецоперацию.

Деловое объединение «Опора России», представляющее интересы малого и среднего бизнеса, попросило власти РФ наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций с 2023 года. Предприниматели заявляют, что для поддержки фронта экономика должна работать без перебоев и барьеров. Обеспечение стабильного развития экономики России возможно при неизменности условий ведения бизнеса и отказе от повышения административной нагрузки на предпринимателей, говорится в обращении «Опоры России», подписанном президентом организации Александром Калининым, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передают «Ведомости». «Главный лозунг для экономики сегодня — все для фронта, все для победы! А для этого экономика должна работать без перебоев, поборов и барьеров», — говорится в письме. Калинин объяснил, что введение таких новых обязательных требований, как обязательная маркировка, повышенные требования к оборудованию и к экологической безопасности может оказать значительное давление на бизнес и мешать процессу адаптации к новым условиям на рынке. Также он добавил, что было бы целесообразно смягчить ряд уже действующих требований. Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» предложила свою помощь бизнесу во время частичной мобилизации в России. Власти РФ пообещали защитить предприятия малого и среднего бизнеса, собственников которых мобилизовали на спецоперацию.