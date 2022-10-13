В МИД РФ вызвали послов ФРГ, Дании Швеции из-за расследования на «Северных потоках»

13 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

В МИД РФ призвали привлечь российских специалистов к расследованию диверсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В МИД РФ вызвали послов из Германии, Дании Швеции, потому что представители этих стран не отреагировали на обращение России по поводу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. «В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО „Газпром“ к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий», — сообщается на сайте МИД РФ. В Министерстве отметили, что появилась информация об участии США в расследовании. В случае недопуска российских экспертов к следственным действиям, Россия будет считать, что странам есть что скрывать, или они «покрывают исполнителей этих террористических актов». Россия не признает «псевдорезультаты» расследования, в котором не будут участвовать специалисты из РФ. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Оператор газопровода сказал, что ЧП беспрецедентно. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. Также президент заявил, что газопроводы можно отремонтировать, передает «Федеральное агентство новостей». На восстановление может уйти не один год, цитирует «Царьград» главу «Газпрома» Алексея Миллера.

В МИД РФ вызвали послов из Германии, Дании Швеции, потому что представители этих стран не отреагировали на обращение России по поводу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. «В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО „Газпром“ к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий», — сообщается на сайте МИД РФ. В Министерстве отметили, что появилась информация об участии США в расследовании. В случае недопуска российских экспертов к следственным действиям, Россия будет считать, что странам есть что скрывать, или они «покрывают исполнителей этих террористических актов». Россия не признает «псевдорезультаты» расследования, в котором не будут участвовать специалисты из РФ. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Оператор газопровода сказал, что ЧП беспрецедентно. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. Также президент заявил, что газопроводы можно отремонтировать, передает «Федеральное агентство новостей». На восстановление может уйти не один год, цитирует «Царьград» главу «Газпрома» Алексея Миллера.