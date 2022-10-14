В США назвали условие для резкой смены курса по Украине

The National Interest: при прямом участии в СВО, США изменит курс по Украине

14 октября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Правительство США может изменить свою позицию по СВО в том случае, если американская армия будет напрямую вовлечена в конфликт на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство США может изменить свою позицию по СВО в том случае, если американская армия будет напрямую вовлечена в конфликт на Украине и понесет потери. Об этом сообщает обозреватель The National Interest Леон Хадар. «Американская общественность может резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях. <…> Если это произойдет, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и Конгресс», — отметил он. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританией. В свою очередь, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о том, что наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Также сообщалось, что США начали борьбу одновременно с Россией и Китаем, пишет агентство Nation News. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Правительство США может изменить свою позицию по СВО в том случае, если американская армия будет напрямую вовлечена в конфликт на Украине и понесет потери. Об этом сообщает обозреватель The National Interest Леон Хадар. «Американская общественность может резко изменить свою позицию по Украине при прямом вовлечении армии страны в конфликт и больших потерях. <…> Если это произойдет, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и Конгресс», — отметил он. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританией. В свою очередь, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил о том, что наемники из 34 стран были направлены в зону конфликта на Украине. Также сообщалось, что США начали борьбу одновременно с Россией и Китаем, пишет агентство Nation News. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.