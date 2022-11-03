В Совбезе РФ прокомментировали заявление Зеленского о ядерном ударе

Совбез РФ: слова Зеленского о ядерном ударе доказывают его неадекватность
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Заявления Владимира Зеленского о ядерном ударе — неадекватны, говорит Николай Патрушев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения ядерного удара подтверждают его неадекватность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины», — сказал Патрушев. Об этом он сказал на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

Ранее Патрушев уточнил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Тем не менее обстрелы продолжаются.

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Заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения ядерного удара подтверждают его неадекватность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины», — сказал Патрушев. Об этом он сказал на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Ранее Патрушев уточнил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Тем не менее обстрелы продолжаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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