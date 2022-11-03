В Совбезе РФ прокомментировали заявление Зеленского о ядерном ударе

Заявления Владимира Зеленского о ядерном ударе — неадекватны, говорит Николай Патрушев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения ядерного удара подтверждают его неадекватность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины», — сказал Патрушев. Об этом он сказал на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.
Ранее Патрушев уточнил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Тем не менее обстрелы продолжаются.
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