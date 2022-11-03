В Совбезе РФ прокомментировали заявление Зеленского о ядерном ударе

Совбез РФ: слова Зеленского о ядерном ударе доказывают его неадекватность

03 ноября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Заявления Владимира Зеленского о ядерном ударе — неадекватны, говорит Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения ядерного удара подтверждают его неадекватность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины», — сказал Патрушев. Об этом он сказал на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Ранее Патрушев уточнил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Тем не менее обстрелы продолжаются.

Заявления Владимира Зеленского о необходимости нанесения ядерного удара подтверждают его неадекватность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины», — сказал Патрушев. Об этом он сказал на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве. Ранее Патрушев уточнил, что на Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. Тем не менее обстрелы продолжаются.