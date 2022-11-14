Политолог Фельдман: Байден и Си Цзиньпин не обсуждали принципиально спорные вопросы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, си цзиньпин
Политолог Фельдман оценил переговоры Байдена и Си Цзиньпина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры Китая и США обсудили лишь те вопросы, по которым у этих стран нет принципиальных разногласий. Об этом заявил политолог Павел Фельдман в беседе с изданием lENTA.RU, оценив их встречу.

«Президент Байден и председатель Си Цзиньпин, видимо, сознательно договорились обсуждать только те вопросы, по поводу которых у Вашингтона и Пекина нет принципиальных разногласий», — озвучил Фельдман. Политолог также отметил, что лидеры этих стран «солидарны в оценке современных глобальных вызовов: изменения климата и угрозы применения ядерного оружия».

По мнению Фельдмана, США и Китай зависимы друг от друга в финансовом и экономических планах, поэтому основной точкой соприкосновения интересов этих стран является торговля. Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в рамках саммита G20. По ее итогам американский госсекретарь Энтони Блинкен с официальным визитом посетит Китай.

Ранее Байден высказал Си Цзиньпину недовольство тем фактом, что Китай поддерживает дружеские отношения с Россией. Об этом сообщили в резиденции Белого дома.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидеры Китая и США обсудили лишь те вопросы, по которым у этих стран нет принципиальных разногласий. Об этом заявил политолог Павел Фельдман в беседе с изданием lENTA.RU, оценив их встречу. «Президент Байден и председатель Си Цзиньпин, видимо, сознательно договорились обсуждать только те вопросы, по поводу которых у Вашингтона и Пекина нет принципиальных разногласий», — озвучил Фельдман. Политолог также отметил, что лидеры этих стран «солидарны в оценке современных глобальных вызовов: изменения климата и угрозы применения ядерного оружия». По мнению Фельдмана, США и Китай зависимы друг от друга в финансовом и экономических планах, поэтому основной точкой соприкосновения интересов этих стран является торговля. Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в рамках саммита G20. По ее итогам американский госсекретарь Энтони Блинкен с официальным визитом посетит Китай. Ранее Байден высказал Си Цзиньпину недовольство тем фактом, что Китай поддерживает дружеские отношения с Россией. Об этом сообщили в резиденции Белого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...