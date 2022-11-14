Политолог Фельдман: Байден и Си Цзиньпин не обсуждали принципиально спорные вопросы

14 ноября 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Политолог Фельдман оценил переговоры Байдена и Си Цзиньпина Фото: Ash Carter /Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры Китая и США обсудили лишь те вопросы, по которым у этих стран нет принципиальных разногласий. Об этом заявил политолог Павел Фельдман в беседе с изданием lENTA.RU, оценив их встречу. «Президент Байден и председатель Си Цзиньпин, видимо, сознательно договорились обсуждать только те вопросы, по поводу которых у Вашингтона и Пекина нет принципиальных разногласий», — озвучил Фельдман. Политолог также отметил, что лидеры этих стран «солидарны в оценке современных глобальных вызовов: изменения климата и угрозы применения ядерного оружия». По мнению Фельдмана, США и Китай зависимы друг от друга в финансовом и экономических планах, поэтому основной точкой соприкосновения интересов этих стран является торговля. Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в рамках саммита G20. По ее итогам американский госсекретарь Энтони Блинкен с официальным визитом посетит Китай. Ранее Байден высказал Си Цзиньпину недовольство тем фактом, что Китай поддерживает дружеские отношения с Россией. Об этом сообщили в резиденции Белого дома.

Лидеры Китая и США обсудили лишь те вопросы, по которым у этих стран нет принципиальных разногласий. Об этом заявил политолог Павел Фельдман в беседе с изданием lENTA.RU, оценив их встречу. «Президент Байден и председатель Си Цзиньпин, видимо, сознательно договорились обсуждать только те вопросы, по поводу которых у Вашингтона и Пекина нет принципиальных разногласий», — озвучил Фельдман. Политолог также отметил, что лидеры этих стран «солидарны в оценке современных глобальных вызовов: изменения климата и угрозы применения ядерного оружия». По мнению Фельдмана, США и Китай зависимы друг от друга в финансовом и экономических планах, поэтому основной точкой соприкосновения интересов этих стран является торговля. Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в рамках саммита G20. По ее итогам американский госсекретарь Энтони Блинкен с официальным визитом посетит Китай. Ранее Байден высказал Си Цзиньпину недовольство тем фактом, что Китай поддерживает дружеские отношения с Россией. Об этом сообщили в резиденции Белого дома.