Суд обязал курганскую сеть «Метрополис» обезопасить свои магазины в Тюмени

02 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Курганскую сеть супермаркетов «Метрополис» обязали получить паспорта безопасности для магазинов в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд обязал курганскую компанию «Метрополис» обследовать свои магазины в Тюмени и получить для них паспорта безопасности. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского суда. «Суд решил: обязать компанию „Метрополис“ в течение 6 месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу принять меры по обследованию, категорированию объектов торговали в Тюмени и получить паспорта безопасности на данные торговые объекты», — указано в документе. Исковые требования прокурора Калининского округа г. Тюмени удовлетворены частично. По данным суда, тюменская прокуратура проверила несколько супермаркетов «Метрополис». У некоторых из них не было паспорта антитеррористической безопасности, что является нарушением закона. Еще в июле прокуратура потребовала от компании устранить нарушения, однако никаких действий со стороны организации не последовало. «Метрополис» не указал данные о потенциально опасных участках на объектах, о возможных последствиях теракта в супермаркетах, в том числе организация не представила оценку социально-экономического последствий и возможного ущерба (людские потери, нарушения инфраструктуры и тд.) «Таким образом, по этим торговым помещениям в должной мере не реализуется принцип минимизации и ликвидации последствий терроризма. Это может привести к массовым жертвам<…>», — говорится в решении суда. Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководством компании, однако на звонок в приемной никто не ответил. Редакция направила официальный запрос в «Метрополис», на момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд обязал курганскую компанию «Метрополис» обследовать свои магазины в Тюмени и получить для них паспорта безопасности. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского суда. «Суд решил: обязать компанию „Метрополис“ в течение 6 месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу принять меры по обследованию, категорированию объектов торговали в Тюмени и получить паспорта безопасности на данные торговые объекты», — указано в документе. Исковые требования прокурора Калининского округа г. Тюмени удовлетворены частично. По данным суда, тюменская прокуратура проверила несколько супермаркетов «Метрополис». У некоторых из них не было паспорта антитеррористической безопасности, что является нарушением закона. Еще в июле прокуратура потребовала от компании устранить нарушения, однако никаких действий со стороны организации не последовало. «Метрополис» не указал данные о потенциально опасных участках на объектах, о возможных последствиях теракта в супермаркетах, в том числе организация не представила оценку социально-экономического последствий и возможного ущерба (людские потери, нарушения инфраструктуры и тд.) «Таким образом, по этим торговым помещениям в должной мере не реализуется принцип минимизации и ликвидации последствий терроризма. Это может привести к массовым жертвам<…>», — говорится в решении суда. Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководством компании, однако на звонок в приемной никто не ответил. Редакция направила официальный запрос в «Метрополис», на момент публикации ответ не поступил.