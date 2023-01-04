NYT: Украина тратит на защиту от атак РФ в семь раз больше, чем Москва

04 января 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Защита от атак российских БПЛА обходится Украине в 500 тысяч долларов, пишет NYT Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Защита от атак российских беспилотников обходится Украине гораздо дороже, чем использование Россией этих самых БПЛА. Так, российские беспилотники стоят 20 тысяч долларов, а запуск ракеты ЗРК С-300 обходится в 140 тысяч долларов. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Стоимость российских беспилотников всего лишь 20 тысяч долларов, тогда как запуск одной ракеты класса „земля-воздух“, используемых Украиной для поражения БПЛА, составляет до 500 тысяч долларов. Дешевле всего (140 тысяч долларов) обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300», — говорится в материале газеты. Там подчеркнули, что в будущем такая разность в стоимости может обойтись слишком дорого для Украины и ее западных союзников. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.

Защита от атак российских беспилотников обходится Украине гораздо дороже, чем использование Россией этих самых БПЛА. Так, российские беспилотники стоят 20 тысяч долларов, а запуск ракеты ЗРК С-300 обходится в 140 тысяч долларов. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Стоимость российских беспилотников всего лишь 20 тысяч долларов, тогда как запуск одной ракеты класса „земля-воздух“, используемых Украиной для поражения БПЛА, составляет до 500 тысяч долларов. Дешевле всего (140 тысяч долларов) обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300», — говорится в материале газеты. Там подчеркнули, что в будущем такая разность в стоимости может обойтись слишком дорого для Украины и ее западных союзников. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.