NYT: Украина тратит на защиту от атак РФ в семь раз больше, чем Москва

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Защита от атак российских БПЛА обходится Украине в 500 тысяч долларов, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Защита от атак российских беспилотников обходится Украине гораздо дороже, чем использование Россией этих самых БПЛА. Так, российские беспилотники стоят 20 тысяч долларов, а запуск ракеты ЗРК С-300 обходится в 140 тысяч долларов. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Стоимость российских беспилотников всего лишь 20 тысяч долларов, тогда как запуск одной ракеты класса „земля-воздух“, используемых Украиной для поражения БПЛА, составляет до 500 тысяч долларов. Дешевле всего (140 тысяч долларов) обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300», — говорится в материале газеты. Там подчеркнули, что в будущем такая разность в стоимости может обойтись слишком дорого для Украины и ее западных союзников.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.

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Защита от атак российских беспилотников обходится Украине гораздо дороже, чем использование Россией этих самых БПЛА. Так, российские беспилотники стоят 20 тысяч долларов, а запуск ракеты ЗРК С-300 обходится в 140 тысяч долларов. Об этом пишет американская газета The New York Times. «Стоимость российских беспилотников всего лишь 20 тысяч долларов, тогда как запуск одной ракеты класса „земля-воздух“, используемых Украиной для поражения БПЛА, составляет до 500 тысяч долларов. Дешевле всего (140 тысяч долларов) обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300», — говорится в материале газеты. Там подчеркнули, что в будущем такая разность в стоимости может обойтись слишком дорого для Украины и ее западных союзников. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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