The Hill показало видео убегающего от журналистов Байдена. Видео

07 января 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Байден спешно покинул журналистов, собравшихся на лужайке Белого дома (архивное фото) Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден, убегая от журналистов, покинул Южную лужайку Белого дома и сел на борт вертолета Marine One по пути в американский штат Делавэр. Американские пользователи с усмешкой отреагировали на это, посчитав, что лидер Белого дома вновь поехал в отпуск. Соответствующее видео опубликовала американская газета The Hill. «Он когда-нибудь работает?», — задался вопросом комментатор Майкл Симмондс, напомнив, что американский лидер в 2022 году суммарно провел в отпуске 146 дней. Пользователь Кевин Макиннис заявил, что множественные перелеты президента США «показывают его наплевательское отношение к деньгам американских налогоплательщиков». «Шокирует, что он снова уезжает из города в годовщину штурма Капитолия. Определенно нужен перерыв после отпуска на Виргинских островах, из которого он вернулся несколько дней назад», — написал Деано Р. Имеются и читатели, которые не стараются выбирать выражения в отношении Байдена.

Президент США Джо Байден, убегая от журналистов, покинул Южную лужайку Белого дома и сел на борт вертолета Marine One по пути в американский штат Делавэр. Американские пользователи с усмешкой отреагировали на это, посчитав, что лидер Белого дома вновь поехал в отпуск. Соответствующее видео опубликовала американская газета The Hill. «Он когда-нибудь работает?», — задался вопросом комментатор Майкл Симмондс, напомнив, что американский лидер в 2022 году суммарно провел в отпуске 146 дней. Пользователь Кевин Макиннис заявил, что множественные перелеты президента США «показывают его наплевательское отношение к деньгам американских налогоплательщиков». «Шокирует, что он снова уезжает из города в годовщину штурма Капитолия. Определенно нужен перерыв после отпуска на Виргинских островах, из которого он вернулся несколько дней назад», — написал Деано Р. Имеются и читатели, которые не стараются выбирать выражения в отношении Байдена.