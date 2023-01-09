Юрист раскрыл, какое наказание грозит актеру Смольянинову, «насравшему» на Россию

Юрист: Артуру Смольянинову грозит до 20 лет тюрьмы за желание воевать на стороне Украины

09 января 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Артуру Смольянинову грозит до 20 лет лишения свободы за слова об Украине, сообщил Иван Соловьев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российскому актеру Артуру Смольянинову грозит до 20 лет тюрьмы за желание воевать на стороне Украины. Он также отмечал, что ему «насрать» на состояние России после спецоперации на Украине. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. «У нас есть ст. 275 УК РФ за государственную измену, которая подразумевает переход на сторону противника», — цитирует слова Соловьева telegram-канал « Страна V ». В материале уточняется, что по этой статье актеру грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее актер из России Артур Смольянинов высказался о желании вступить в украинские силы, чтобы воевать на поле боя против России. 9 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера, сообщает RT. После 24 февраля артист уехал из России. В этот день РФ начала проведение специальной военной операции на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина.

Российскому актеру Артуру Смольянинову грозит до 20 лет тюрьмы за желание воевать на стороне Украины. Он также отмечал, что ему «насрать» на состояние России после спецоперации на Украине. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. «У нас есть ст. 275 УК РФ за государственную измену, которая подразумевает переход на сторону противника», — цитирует слова Соловьева telegram-канал «Страна V». В материале уточняется, что по этой статье актеру грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее актер из России Артур Смольянинов высказался о желании вступить в украинские силы, чтобы воевать на поле боя против России. 9 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера, сообщает RT. После 24 февраля артист уехал из России. В этот день РФ начала проведение специальной военной операции на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина.