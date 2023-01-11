Адмирал США в отставке предрек возобновление переговоров России и Украины к лету

11 января 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Переговоры между Украиной и Россией начнутся летом, заявил Джеймс Ставридис Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина начнут мирные переговоры к лету. Об это заявил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. «К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы», — заявил Джеймс Ставридис в разговоре с американским журналом Newsweek . Он также уточнил, что переговоры между сторонами начнутся в середине 2023 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в марте между сторонами проходили переговоры о прекращении огня. Однако по их итогам не был заключен документ. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о категорическом отказе от переговоров. Свое решение он даже узаконил. В итоге он изменил свое решение и выдвинул «формулу мира». В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров высказался, что Россия не будет следовать этим условиям, сообщает RT. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.

Россия и Украина начнут мирные переговоры к лету. Об это заявил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. «К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы», — заявил Джеймс Ставридис в разговоре с американским журналом Newsweek. Он также уточнил, что переговоры между сторонами начнутся в середине 2023 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в марте между сторонами проходили переговоры о прекращении огня. Однако по их итогам не был заключен документ. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о категорическом отказе от переговоров. Свое решение он даже узаконил. В итоге он изменил свое решение и выдвинул «формулу мира». В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров высказался, что Россия не будет следовать этим условиям, сообщает RT. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.