Адмирал США в отставке предрек возобновление переговоров России и Украины к лету

Россия и Украина начнут мирные переговоры к лету. Об это заявил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
«К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы», — заявил Джеймс Ставридис в разговоре с американским журналом Newsweek. Он также уточнил, что переговоры между сторонами начнутся в середине 2023 года.
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в марте между сторонами проходили переговоры о прекращении огня. Однако по их итогам не был заключен документ. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о категорическом отказе от переговоров. Свое решение он даже узаконил. В итоге он изменил свое решение и выдвинул «формулу мира». В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров высказался, что Россия не будет следовать этим условиям, сообщает RT. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.
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Россия и Украина начнут мирные переговоры к лету. Об это заявил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. «К сожалению, первый шанс, который мы можем получить на переговоры, наступит после зимы», — заявил Джеймс Ставридис в разговоре с американским журналом Newsweek. Он также уточнил, что переговоры между сторонами начнутся в середине 2023 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в марте между сторонами проходили переговоры о прекращении огня. Однако по их итогам не был заключен документ. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о категорическом отказе от переговоров. Свое решение он даже узаконил. В итоге он изменил свое решение и выдвинул «формулу мира». В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров высказался, что Россия не будет следовать этим условиям, сообщает RT. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров.