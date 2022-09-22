Зеленский включил в «формулу мира» деньги Запада и гарантии безопасности

22 сентября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Зеленский рассказал о том, как можно завершить конфликт на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Известны пять пунктов формулы мира, которые необходимо достигнуть для достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наказание России, защита жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны, гарантии безопасности, а также решимость мира сплотиться вокруг Украины», — сообщил Зеленский, выступая с видеообращением на заседании Генассамблеи ООН. Все это, по мнению президента Украины, приведет к достижению мира. Ранее высказывалось мнение, что Украина заплатит за помощь Запада своими территориями, об этом сообщала «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями являются освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Известны пять пунктов формулы мира, которые необходимо достигнуть для достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Наказание России, защита жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны, гарантии безопасности, а также решимость мира сплотиться вокруг Украины», — сообщил Зеленский, выступая с видеообращением на заседании Генассамблеи ООН. Все это, по мнению президента Украины, приведет к достижению мира. Ранее высказывалось мнение, что Украина заплатит за помощь Запада своими территориями, об этом сообщала «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее целями являются освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.