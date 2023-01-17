Юрист объяснила, как получить полную зарплату на больничном

Юрист Краснянская: сто процентов от зарплаты на больничном выплатят при восьмилетнем трудовом стаже

18 января 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Пособие по временной нетрудоспособности могут выплатить в размере 100% зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Максимальные выплаты пособия по временной нетрудоспособности можно получить после восьми лет стажа, при этом сумма зависит от среднего заработка и не превышает 2736,99 рублей в день. Об этом рассказала глава HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. «Максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности в 2023 году определена в размере 2736,99 рублей в день. При этом размер пособия все равно зависит от трудового стажа и среднего заработка. В случае если ваш страховой стаж составляет от восьми лет и выше, размер пособия составит 100% среднего заработка, но не более 83 204 рублей в месяц», — уточнила агентству «Прайм» Краснянская. Юрист добавила, что при стаже от пяти до восьми лет выплата составит 80% от среднего заработка, но не выше 66 564 рублей ежемесячно. При стаже до пяти лет — 60% от среднего заработка и соответственно не выше 49 932 рублей в месяц. Если сотрудник трудоустроен неофициально или его доход меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), в этом случае расчет пособия будет исходить от уровня МРОТ в регионе. Исключение составляют больничные листы по уходу за ребенком до семи лет — они также выплачиваются в 100-процентном размере. При уходе за ребенком от семи до 15 лет первые десять дней оплатят 100% среднего заработка, в последующие — лишь половину. Ранее стало известно о том, что в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Это связано с увеличением МРОТ в 2023 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Максимальные выплаты пособия по временной нетрудоспособности можно получить после восьми лет стажа, при этом сумма зависит от среднего заработка и не превышает 2736,99 рублей в день. Об этом рассказала глава HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. «Максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности в 2023 году определена в размере 2736,99 рублей в день. При этом размер пособия все равно зависит от трудового стажа и среднего заработка. В случае если ваш страховой стаж составляет от восьми лет и выше, размер пособия составит 100% среднего заработка, но не более 83 204 рублей в месяц», — уточнила агентству «Прайм» Краснянская. Юрист добавила, что при стаже от пяти до восьми лет выплата составит 80% от среднего заработка, но не выше 66 564 рублей ежемесячно. При стаже до пяти лет — 60% от среднего заработка и соответственно не выше 49 932 рублей в месяц. Если сотрудник трудоустроен неофициально или его доход меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), в этом случае расчет пособия будет исходить от уровня МРОТ в регионе. Исключение составляют больничные листы по уходу за ребенком до семи лет — они также выплачиваются в 100-процентном размере. При уходе за ребенком от семи до 15 лет первые десять дней оплатят 100% среднего заработка, в последующие — лишь половину. Ранее стало известно о том, что в России с февраля вырастет размер декретных выплат, а также маткапитала и выплат по уходу за ребенком. Это связано с увеличением МРОТ в 2023 году.