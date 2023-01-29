29 января 2023

Конгрессмен США отказался представлять интересы Киева

Конгрессмен США Госар: ситуация на границе с Мексикой важнее конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Для США важнее разобраться с мигрантами на границе с Мексикой, чем конфликт на Украине Фото:
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США волнует конфликт на границе с Мексикой, а ситуация на Украине отходит на второй план. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

«Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственный конфликт, который меня беспокоит, — это ситуация на нашей южной границе [с Мексикой]», — написал Пол Госар на своей странице в Twitter.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за грядущего наплыва мигрантов на границе США и Мексики введено чрезвычайное положение. Кроме этого, агентство рассказывало, что, по словам американского полковника Макгрегора США угрожает война с Мексикой из-за хаоса на границе стран.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине.

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США волнует конфликт на границе с Мексикой, а ситуация на Украине отходит на второй план. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. «Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственный конфликт, который меня беспокоит, — это ситуация на нашей южной границе [с Мексикой]», — написал Пол Госар на своей странице в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что из-за грядущего наплыва мигрантов на границе США и Мексики введено чрезвычайное положение. Кроме этого, агентство рассказывало, что, по словам американского полковника Макгрегора США угрожает война с Мексикой из-за хаоса на границе стран. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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