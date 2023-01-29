Конгрессмен США отказался представлять интересы Киева

США волнует конфликт на границе с Мексикой, а ситуация на Украине отходит на второй план. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.
«Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственный конфликт, который меня беспокоит, — это ситуация на нашей южной границе [с Мексикой]», — написал Пол Госар на своей странице в Twitter.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за грядущего наплыва мигрантов на границе США и Мексики введено чрезвычайное положение. Кроме этого, агентство рассказывало, что, по словам американского полковника Макгрегора США угрожает война с Мексикой из-за хаоса на границе стран.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине.
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США волнует конфликт на границе с Мексикой, а ситуация на Украине отходит на второй план. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. «Мои избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине. Единственный конфликт, который меня беспокоит, — это ситуация на нашей южной границе [с Мексикой]», — написал Пол Госар на своей странице в Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что из-за грядущего наплыва мигрантов на границе США и Мексики введено чрезвычайное положение. Кроме этого, агентство рассказывало, что, по словам американского полковника Макгрегора США угрожает война с Мексикой из-за хаоса на границе стран. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украине.