Джонсон привязался к властям Британии со своим мнением по Путину

The Mirror: Джонсон призывает Сунака отправить истребители на Украину
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Борис Джонсон
Борис Джонсон призвал власти Великобритании отправить истребители как можно скорее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нынешнего премьера страны Риши Сунака отправить истребители на Украину и забыть о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает британская The Mirror.

«Экономьте время, экономьте деньги, спасайте жизни. Дайте украинцам то, что им нужно [истребители], как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о [президенте РФ Владимире] Путине», — приводит издание слова Бориса Джонсона. Об этом Джонсон заявлял в эфире телеканала Fox News.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра страны заявил, что отдавать истребители Украине было бы непрактичным решением. Они сложны в эксплуатации и потребуются месяцы, чтобы научиться на них летать.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории Украины. В настоящий момент десятки стран пообещали отправить свои танки Украине. Также Киев запрашивал подводные лодки, чтобы вытеснить РФ с Черного моря.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нынешнего премьера страны Риши Сунака отправить истребители на Украину и забыть о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает британская The Mirror. «Экономьте время, экономьте деньги, спасайте жизни. Дайте украинцам то, что им нужно [истребители], как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о [президенте РФ Владимире] Путине», — приводит издание слова Бориса Джонсона. Об этом Джонсон заявлял в эфире телеканала Fox News. Ранее пресс-секретарь премьер-министра страны заявил, что отдавать истребители Украине было бы непрактичным решением. Они сложны в эксплуатации и потребуются месяцы, чтобы научиться на них летать. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории Украины. В настоящий момент десятки стран пообещали отправить свои танки Украине. Также Киев запрашивал подводные лодки, чтобы вытеснить РФ с Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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