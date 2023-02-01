Джонсон привязался к властям Британии со своим мнением по Путину

The Mirror: Джонсон призывает Сунака отправить истребители на Украину

01 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон призвал власти Великобритании отправить истребители как можно скорее Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нынешнего премьера страны Риши Сунака отправить истребители на Украину и забыть о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает британская The Mirror. «Экономьте время, экономьте деньги, спасайте жизни. Дайте украинцам то, что им нужно [истребители], как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о [президенте РФ Владимире] Путине», — приводит издание слова Бориса Джонсона. Об этом Джонсон заявлял в эфире телеканала Fox News. Ранее пресс-секретарь премьер-министра страны заявил, что отдавать истребители Украине было бы непрактичным решением. Они сложны в эксплуатации и потребуются месяцы, чтобы научиться на них летать. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории Украины. В настоящий момент десятки стран пообещали отправить свои танки Украине. Также Киев запрашивал подводные лодки, чтобы вытеснить РФ с Черного моря.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нынешнего премьера страны Риши Сунака отправить истребители на Украину и забыть о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает британская The Mirror. «Экономьте время, экономьте деньги, спасайте жизни. Дайте украинцам то, что им нужно [истребители], как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о [президенте РФ Владимире] Путине», — приводит издание слова Бориса Джонсона. Об этом Джонсон заявлял в эфире телеканала Fox News. Ранее пресс-секретарь премьер-министра страны заявил, что отдавать истребители Украине было бы непрактичным решением. Они сложны в эксплуатации и потребуются месяцы, чтобы научиться на них летать. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ на территории Украины. В настоящий момент десятки стран пообещали отправить свои танки Украине. Также Киев запрашивал подводные лодки, чтобы вытеснить РФ с Черного моря.