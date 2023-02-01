Киев пренебрег предложением Макрона о передаче французских танков 02 февраля 2023 в 00:59 Размер текста - 17 + В Минобороны Украины заявили, что танки Leclerc не являются приоритетом Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев отверг возможность поставок французских танков Leclerc, потребовав вместо них системы противовоздушной обороны (ПВО) и радары. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Танки Leclerc более не являются приоритетом. Нам нужно больше систем ПВО Crotale и больше радаров», — заявил Резников в интервью телеканалу BFM . Ранее стало известно о подготовке Франции к передаче танков Leclerc. С соответствующим предложением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, слова политика передает ФАН. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар, в свою очередь, назвал возможность поставок танков Украине — точкой невозврата для Франции, сообщает RT. Киев отверг возможность поставок французских танков Leclerc, потребовав вместо них системы противовоздушной обороны (ПВО) и радары. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Танки Leclerc более не являются приоритетом. Нам нужно больше систем ПВО Crotale и больше радаров», — заявил Резников в интервью телеканалу BFM. Ранее стало известно о подготовке Франции к передаче танков Leclerc. С соответствующим предложением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, слова политика передает ФАН. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар, в свою очередь, назвал возможность поставок танков Украине — точкой невозврата для Франции, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям