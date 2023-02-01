01 февраля 2023

Киев пренебрег предложением Макрона о передаче французских танков

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В Минобороны Украины заявили, что танки Leclerc не являются приоритетом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев отверг возможность поставок французских танков Leclerc, потребовав вместо них системы противовоздушной обороны (ПВО) и радары. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Танки Leclerc более не являются приоритетом. Нам нужно больше систем ПВО Crotale и больше радаров», — заявил Резников в интервью телеканалу BFM.

Ранее стало известно о подготовке Франции к передаче танков Leclerc. С соответствующим предложением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, слова политика передает ФАН. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар, в свою очередь, назвал возможность поставок танков Украине — точкой невозврата для Франции, сообщает RT.

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Киев отверг возможность поставок французских танков Leclerc, потребовав вместо них системы противовоздушной обороны (ПВО) и радары. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Танки Leclerc более не являются приоритетом. Нам нужно больше систем ПВО Crotale и больше радаров», — заявил Резников в интервью телеканалу BFM. Ранее стало известно о подготовке Франции к передаче танков Leclerc. С соответствующим предложением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, слова политика передает ФАН. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар, в свою очередь, назвал возможность поставок танков Украине — точкой невозврата для Франции, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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