Представитель поставщиков сантехники обесценил «унитазные» санкции ЕС

Представитель поставщиков сантехники: продукция стран ЕС на российском рынке занимает лишь 5%

16 февраля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Сантехника из стран ЕС занимает лишь 5% российского рынка, заявил Игорь Георги Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Евросоюза на ограничение импорта в РФ сантехники не нанесут большого ущерба стране. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги. По его словам, доля сантехнического оборудования из стран ЕС на российском рынке не так велика. «Если мы говорим про санитарную керамику, у нас большое количество заводов, которые производят данные изделия на территории России. Кроме того, у нас достаточно большой импорт данных изделий из стран Азии, прежде всего Китая. Таким образом какого-то дефицита с учетом этого пакета санкций точно не предвидится», — рассказал Игорь Георги для издания «Ридус». По словам эксперта, сантехника, производимая странами ЕС, занимает лишь 5% на отечественном рынке. К тому же эта доля представляет из себя люксовые бренды, уточнил собеседник. Также Георги отметил, что в России тоже производится такая продукция и ввозится из-за рубежа. «В любом случае российский покупатель не останется в проигрыше», — заявил представитель поставщиков. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить санкции против России, пытаясь ослабить ее. Не так давно речь зашла о 10 пакете санкций, который вступит в силу к годовщине СВО 24 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пакета антироссийских запретов будут введены экспортные ограничения на 10 миллиардов евро, напоминает «Национальная служба новостей». Позже на портале EUobserver написали, что Евросоюз, возможно, ограничит экспорт в РФ сантехнического оборудования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции Евросоюза на ограничение импорта в РФ сантехники не нанесут большого ущерба стране. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги. По его словам, доля сантехнического оборудования из стран ЕС на российском рынке не так велика. «Если мы говорим про санитарную керамику, у нас большое количество заводов, которые производят данные изделия на территории России. Кроме того, у нас достаточно большой импорт данных изделий из стран Азии, прежде всего Китая. Таким образом какого-то дефицита с учетом этого пакета санкций точно не предвидится», — рассказал Игорь Георги для издания «Ридус». По словам эксперта, сантехника, производимая странами ЕС, занимает лишь 5% на отечественном рынке. К тому же эта доля представляет из себя люксовые бренды, уточнил собеседник. Также Георги отметил, что в России тоже производится такая продукция и ввозится из-за рубежа. «В любом случае российский покупатель не останется в проигрыше», — заявил представитель поставщиков. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить санкции против России, пытаясь ослабить ее. Не так давно речь зашла о 10 пакете санкций, который вступит в силу к годовщине СВО 24 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пакета антироссийских запретов будут введены экспортные ограничения на 10 миллиардов евро, напоминает «Национальная служба новостей». Позже на портале EUobserver написали, что Евросоюз, возможно, ограничит экспорт в РФ сантехнического оборудования.