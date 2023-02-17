США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил полковник морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Он пояснил, что США бесцеремонно атаковали Германию из-за их желания получать доступный газ от России.
«Если вы состоите в НАТО, то для вас прямой угрозой является США. Мы бесцеремонно атаковали Германию, когда она стала неудобной», — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, США, предавая соратников, действует в собственных интересах.
Риттер отметил, что НАТО никому не помогает, если это негативно скажется на Вашингтоне. Офицер считает, что причины для существования альянса отсутствуют.
Ранее сообщалось, что США предаст Украину, когда закончится спецоперация. Американские власти отдадут Польше часть украинских территорий в счет военной помощи Киеву, пишет издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
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США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил полковник морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Он пояснил, что США бесцеремонно атаковали Германию из-за их желания получать доступный газ от России. «Если вы состоите в НАТО, то для вас прямой угрозой является США. Мы бесцеремонно атаковали Германию, когда она стала неудобной», — сказал офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, США, предавая соратников, действует в собственных интересах. Риттер отметил, что НАТО никому не помогает, если это негативно скажется на Вашингтоне. Офицер считает, что причины для существования альянса отсутствуют. Ранее сообщалось, что США предаст Украину, когда закончится спецоперация. Американские власти отдадут Польше часть украинских территорий в счет военной помощи Киеву, пишет издание Niezalezny Dziennik Polityczny.