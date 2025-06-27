Европейские политики рискуют попасть под арест за противостояние Орбану при помощи гей-парада*

Politico: политикам из ЕС грозит арест за участие в гей-параде* в Венгрии
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Виктор Орбан заявил, что проведение гей-парада* в Венгрии - незаконно
Виктор Орбан заявил, что проведение гей-парада* в Венгрии - незаконно Фото:

Представители Евросоюза планируют вопреки запрету премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, принять участие в нелегальном гей-параде (относится к движению ЛГБТ, запрещенному в России) Budapest Pride. Таким образом европейские политики при поддержке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен хотят заявить свой протест тем, что в Венгрии запретили проведение парада. И если это произойдет, участникам может грозить арест. Об этом сообщает Politico. 

«Более 70 членов Европейского парламента планируют присутствовать. К ним присоединятся министр культуры Испании Эрнест Уртасун, министр образования Нидерландов Эппо Брюинс, представители французского правительства, мэры крупных европейских столиц, бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо и бывший премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. <....>Тем временем Венгрия ясно дала понять, что иностранные высокопоставленные лица будут нарушать закон», — передают журналисты, ссылаясь на официальные заявления из Будапешта. Урсула фон дер Ляйен поддерживает действия своих коллег, при этом сама она не планирует участвовать в нелегальном параде.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении призвала власти Венгрии разрешить проведение Budapest Pride. В ответ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к ней через социальные сети, попросив «воздержаться от вмешательства в правоохранительные органы государств-членов».

Несмотря на широкий международный резонанс, министр юстиции Венгрии Бенсе Тузсон подтвердил в письме дипломатическим миссиям, что проведение парада запрещено законодательством страны. По его словам, организация или объявление о таком мероприятии квалифицируется как уголовное преступление и может привести к лишению свободы сроком до одного года.

*относится к движению ЛГБТ, которое запрещено на территории РФ

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Представители Евросоюза планируют вопреки запрету премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, принять участие в нелегальном гей-параде (относится к движению ЛГБТ, запрещенному в России) Budapest Pride. Таким образом европейские политики при поддержке председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен хотят заявить свой протест тем, что в Венгрии запретили проведение парада. И если это произойдет, участникам может грозить арест. Об этом сообщает Politico.  «Более 70 членов Европейского парламента планируют присутствовать. К ним присоединятся министр культуры Испании Эрнест Уртасун, министр образования Нидерландов Эппо Брюинс, представители французского правительства, мэры крупных европейских столиц, бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо и бывший премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. <....>Тем временем Венгрия ясно дала понять, что иностранные высокопоставленные лица будут нарушать закон», — передают журналисты, ссылаясь на официальные заявления из Будапешта. Урсула фон дер Ляйен поддерживает действия своих коллег, при этом сама она не планирует участвовать в нелегальном параде. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении призвала власти Венгрии разрешить проведение Budapest Pride. В ответ премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к ней через социальные сети, попросив «воздержаться от вмешательства в правоохранительные органы государств-членов». Несмотря на широкий международный резонанс, министр юстиции Венгрии Бенсе Тузсон подтвердил в письме дипломатическим миссиям, что проведение парада запрещено законодательством страны. По его словам, организация или объявление о таком мероприятии квалифицируется как уголовное преступление и может привести к лишению свободы сроком до одного года. *относится к движению ЛГБТ, которое запрещено на территории РФ
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