Военные эксперты предрекли пуск ядерного оружия после послания Путина Военные эксперты Корнев и Леонков спрогнозировали демонстрацию российского ядерного оружия 22 февраля 20 февраля 2023 в 09:20 Размер текста - 17 + В качестве демонстрации ядерного щита России могут запустить ракету «Сармат», заявил Дмитрий Корнев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия может запустить ракету в качестве демонстрации готовности стратегического ядерного щита. Такой прогноз сделали военные эксперты Дмитрий Корнев и Алексей Леонков. По их словам, демонстрация российского ядерного оружия произойдет 22 февраля, на следующий день после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Возможно, что это (запуск ракеты) давно ожидаемая демонстрация готовности СЯО (стратегического ядерного оружия), для тех, кто что-то недопонимает», — заявил Алексей Леонков. Его слова приводит «Царьград». Дмитрий Корнев предположил, что запуск ракеты совместят с учениями стратегических сил с вылетом самолетов — командных пунктов и прочей активностью. По его словам, РФ может запустить такие ракеты, как МБР 15А28 «Сармат», «ЯРС», а также новую твердотопливную командную ракету «Сирена-М». Ранее журналист Александр Тимохин писал, что, в связи с наращиванием численности войск НАТО на украинских границах, Россия должна провести ядерные испытания. Он предположил, что из-за угрозы ввода войск Североатлантического альянса в зону спецоперации, растет риск ядерной войны, напоминает деловое издание «Взгляд». Россия может запустить ракету в качестве демонстрации готовности стратегического ядерного щита. Такой прогноз сделали военные эксперты Дмитрий Корнев и Алексей Леонков. По их словам, демонстрация российского ядерного оружия произойдет 22 февраля, на следующий день после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Возможно, что это (запуск ракеты) давно ожидаемая демонстрация готовности СЯО (стратегического ядерного оружия), для тех, кто что-то недопонимает», — заявил Алексей Леонков. Его слова приводит «Царьград». Дмитрий Корнев предположил, что запуск ракеты совместят с учениями стратегических сил с вылетом самолетов — командных пунктов и прочей активностью. По его словам, РФ может запустить такие ракеты, как МБР 15А28 «Сармат», «ЯРС», а также новую твердотопливную командную ракету «Сирена-М». Ранее журналист Александр Тимохин писал, что, в связи с наращиванием численности войск НАТО на украинских границах, Россия должна провести ядерные испытания. Он предположил, что из-за угрозы ввода войск Североатлантического альянса в зону спецоперации, растет риск ядерной войны, напоминает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям