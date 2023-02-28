Небо над Санкт-Петербургом вновь открыто. Скрин

28 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Первые самолеты пошли на посадку в Пулково Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В воздушном пространстве Санкт-Петербурга сняты все ограничения, введенные после обнаружения неопознанного летающего объекта над городом и объявления из-за этого плана «Ковер». Первые самолеты после перерыва пошли на посадку в Пулково. Такие данные следуют из карты На карте сайта видно, что первые гражданские самолеты пошли на посадку Пулково. До этого их разворачивали, либо им приходилось кружить над городом. Утром 28 февраля над Санкт-Петербургом был обнаружен неопознанный летающий объект. Из-за этого аэропорт приостанавливал свою работу, а в небо над городом поднимали истребители. URA.RU собрало всю информацию об инциденте. На онлайн-сервисах над Санкт-Петербургом видны первые самолеты Фото: сервис Flightradar

В воздушном пространстве Санкт-Петербурга сняты все ограничения, введенные после обнаружения неопознанного летающего объекта над городом и объявления из-за этого плана «Ковер». Первые самолеты после перерыва пошли на посадку в Пулково. Такие данные следуют из карты На карте сайта видно, что первые гражданские самолеты пошли на посадку Пулково. До этого их разворачивали, либо им приходилось кружить над городом. Утром 28 февраля над Санкт-Петербургом был обнаружен неопознанный летающий объект. Из-за этого аэропорт приостанавливал свою работу, а в небо над городом поднимали истребители. URA.RU собрало всю информацию об инциденте.