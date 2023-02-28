Небо над Санкт-Петербургом вновь открыто. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, облака, полет, вид из самолета, самолет, самолет в небе, путешествие
Первые самолеты пошли на посадку в Пулково Фото:

В воздушном пространстве Санкт-Петербурга сняты все ограничения, введенные после обнаружения неопознанного летающего объекта над городом и объявления из-за этого плана «Ковер». Первые самолеты после перерыва пошли на посадку в Пулково. Такие данные следуют из карты

На карте сайта видно, что первые гражданские самолеты пошли на посадку Пулково. До этого их разворачивали, либо им приходилось кружить над городом.

Утром 28 февраля над Санкт-Петербургом был обнаружен неопознанный летающий объект. Из-за этого аэропорт приостанавливал свою работу, а в небо над городом поднимали истребители. URA.RU собрало всю информацию об инциденте.

На онлайн-сервисах над Санкт-Петербургом видны первые самолеты
Фото:

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В воздушном пространстве Санкт-Петербурга сняты все ограничения, введенные после обнаружения неопознанного летающего объекта над городом и объявления из-за этого плана «Ковер». Первые самолеты после перерыва пошли на посадку в Пулково. Такие данные следуют из карты На карте сайта видно, что первые гражданские самолеты пошли на посадку Пулково. До этого их разворачивали, либо им приходилось кружить над городом. Утром 28 февраля над Санкт-Петербургом был обнаружен неопознанный летающий объект. Из-за этого аэропорт приостанавливал свою работу, а в небо над городом поднимали истребители. URA.RU собрало всю информацию об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...