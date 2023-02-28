В воздушном пространстве Санкт-Петербурга сняты все ограничения, введенные после обнаружения неопознанного летающего объекта над городом и объявления из-за этого плана «Ковер». Первые самолеты после перерыва пошли на посадку в Пулково. Такие данные следуют из карты
На карте сайта видно, что первые гражданские самолеты пошли на посадку Пулково. До этого их разворачивали, либо им приходилось кружить над городом.
Утром 28 февраля над Санкт-Петербургом был обнаружен неопознанный летающий объект. Из-за этого аэропорт приостанавливал свою работу, а в небо над городом поднимали истребители. URA.RU собрало всю информацию об инциденте.
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