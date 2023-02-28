Что происходит в Пулково: главное к этому часу

В небо надо городом поднялись истребители
Санкт-Петербургский аэропорт Пулково приостановил свою работу из-за обнаружения над городом неопознанного летающего объекта. Из-за этого власти объявили план «Ковер», а в небо были подняты истребители. URA.RU приводит главное о ситуации в аэропорту.
- В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неизвестного объекта в воздухе. Небо закрыли в радиусе 200 километров, над городом подняли истребители.
- Гражданские рейсы в аэропорту Пулково были задержаны. Однако, судя по онлайн-табло аэропорта, регистрация пассажиров на вылетающие рейсы продолжается, у некоторых статус «посадка закончена».
- Небо над Санкт-Петербургом закрыли после указа от Минобороны РФ, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Более конкретную информацию в региональном правительстве не дали. В Пулково не пропускают гражданские самолеты — они вынуждены кружиться на расстоянии от города.
- На данный момент в Санкт-Петербурге отменили план «Ковер», который предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов. Власти приняли такое решение через полтора часа после первых сообщений о неизвестном объекте в воздухе.
Небо над Санкт-Петербургом вновь открыто
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