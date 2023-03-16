CNN: российские силы прибыли на место крушения беспилотника США в Черном море

16 марта 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

В США не знают, смогла ли Россия достать обломки беспилотника Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские силы прибыли на место крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, чтобы забрать его. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. «Русские достигли места крушения MQ-9 в Черном море. Беспилотник упал в международных водах примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма. Неясно, смогла ли Россия извлечь какие-либо обломки дрона, когда они прибыли на место крушения», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц США. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию, что представители РФ были на месте. По его словам, США сделали так, чтобы Россия не могла получить полезную информацию из остатков беспилотника. Американский беспилотник 14 марта столкнулся с российским истребителем над Черным море. В России сообщили, что не атаковали американский БПЛА. Он не был вооружен и выполнял разведывательные задачи, передает телеканал 360. В Белом доме отмечали, что пока не могут найти беспилотник. В Совбезе заявили, что Россия попытается достать обломки, сообщает RT.

Российские силы прибыли на место крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, чтобы забрать его. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. «Русские достигли места крушения MQ-9 в Черном море. Беспилотник упал в международных водах примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма. Неясно, смогла ли Россия извлечь какие-либо обломки дрона, когда они прибыли на место крушения», — передает CNN со ссылкой на официальных лиц США. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию, что представители РФ были на месте. По его словам, США сделали так, чтобы Россия не могла получить полезную информацию из остатков беспилотника. Американский беспилотник 14 марта столкнулся с российским истребителем над Черным море. В России сообщили, что не атаковали американский БПЛА. Он не был вооружен и выполнял разведывательные задачи, передает телеканал 360. В Белом доме отмечали, что пока не могут найти беспилотник. В Совбезе заявили, что Россия попытается достать обломки, сообщает RT.