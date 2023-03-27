Хореограф Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Роман Костомаров мотивирован как можно быстрее выписаться из больницы Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист и хореограф Илья Авербух.

«Сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться. <…> Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация. <…> Состояние здоровья улучшается», — подчеркнул Илья Авербух во время открытия четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его слова передает ТАСС. Фигурист подчеркнул, что Костомаров сохраняет позитив, шутит и надеется скоро вернуться к своей команде по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров после выписки будет проходить через депрессию, передают «Дни.ру». У спортсмена также начала отказывать печень, сообщают «Невские новости». Спортсмен попал в реанимацию в начале января и перенес несколько операций по ампутации конечностей.

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Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист и хореограф Илья Авербух. «Сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться. <…> Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация. <…> Состояние здоровья улучшается», — подчеркнул Илья Авербух во время открытия четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его слова передает ТАСС. Фигурист подчеркнул, что Костомаров сохраняет позитив, шутит и надеется скоро вернуться к своей команде по фигурному катанию. Ранее сообщалось, что Роман Костомаров после выписки будет проходить через депрессию, передают «Дни.ру». У спортсмена также начала отказывать печень, сообщают «Невские новости». Спортсмен попал в реанимацию в начале января и перенес несколько операций по ампутации конечностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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