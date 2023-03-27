Хореограф Авербух сообщил об улучшении состояния Костомарова

27 марта 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров мотивирован как можно быстрее выписаться из больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист и хореограф Илья Авербух. «Сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться. <…> Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация. <…> Состояние здоровья улучшается», — подчеркнул Илья Авербух во время открытия четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его слова передает ТАСС. Фигурист подчеркнул, что Костомаров сохраняет позитив, шутит и надеется скоро вернуться к своей команде по фигурному катанию. Ранее сообщалось, что Роман Костомаров после выписки будет проходить через депрессию, передают «Дни.ру». У спортсмена также начала отказывать печень, сообщают « Невские новости». Спортсмен попал в реанимацию в начале января и перенес несколько операций по ампутации конечностей.

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова улучшается. Об этом сообщил серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, фигурист и хореограф Илья Авербух. «Сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться. <…> Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация. <…> Состояние здоровья улучшается», — подчеркнул Илья Авербух во время открытия четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его слова передает ТАСС. Фигурист подчеркнул, что Костомаров сохраняет позитив, шутит и надеется скоро вернуться к своей команде по фигурному катанию. Ранее сообщалось, что Роман Костомаров после выписки будет проходить через депрессию, передают «Дни.ру». У спортсмена также начала отказывать печень, сообщают «Невские новости». Спортсмен попал в реанимацию в начале января и перенес несколько операций по ампутации конечностей.