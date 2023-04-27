Жителей новых регионов, не получивших гражданство, смогут выгнать из России

27 апреля 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин определил статус не получивших российское гражданство жителей Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Жители новых российских регионов, которые не примут гражданство РФ, могут быть депортированы как иностранцы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Причиной для депортации может стать угроза национальной безопасности страны. «Установить, что граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, и лица без гражданства признаются 30 сентября 2022 г. постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей этих территорий. Новые пункты выдачи российских паспортов открыты в Запорожской области, передает RT.

Жители новых российских регионов, которые не примут гражданство РФ, могут быть депортированы как иностранцы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Причиной для депортации может стать угроза национальной безопасности страны. «Установить, что граждане Украины, лица, состоявшие в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, и лица без гражданства признаются 30 сентября 2022 г. постоянно проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в результате референдумов в 2022 году. За вхождение в состав Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей этих территорий. Новые пункты выдачи российских паспортов открыты в Запорожской области, передает RT.