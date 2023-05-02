ЕР и «Волонтеры России» поздравят ветеранов в новых регионах с Днем Победы. Фото

02 мая 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В России на сегодня проживают более 17 тысяч участников ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Активисты из партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» в этом году традиционно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Подарки и поздравления получат и те ветераны, которые проживают в новых российских регионах. Об этом рассказала председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. «Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать „спасибо“ героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», — подчеркнула Ольга Занко. Ее слова опубликованы на официальном сайте ЕР. Председатель отметила важность передачи опыта, мудрости и воспоминаний от ветеранов к молодому поколению. По ее словам, все больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в России в настоящий момент проживают более 17 тысяч участников ВОВ. Волонтеры в этом году сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов. «В Курганской области проживает 80 ветеранов Великой Отечественной войны. Мы традиционно поздравим их накануне, 8 мая, в рамках нашей региональной акции „Дорога к ветерану“. Мы сформируем экипажи машин, которые одновременно разъедутся с главной площади Кургана. Они доедут до каждого ветерана, до самого отдаленного села и довезут продуктовые наборы. В состав экипажей войдут депутаты фракции „Единая Россия“, активисты партии, ребята из движения „Волонтеры Победы“, неравнодушные жители региона. Непосредственно в День Победы, 9 мая, мы позвоним нашим уважаемым ветеранам и еще раз скажем: спасибо за ваш подвиг!» — рассказал секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Историческая память» Александр Ильтяков. Кроме того, активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» проведут возложение к мемориалам и братским могилам участников войны. Активисты благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям того времени, а также воинские захоронения. Также россияне смогут написать письма в адрес ветеранов, которые активисты лично доставят адресату. Волонтеры также готовы оказывать всевозможную помощь ветеранам, например — организовать уборку придомовых территорий и высадку цветочных клумб под окнами их домов. В Курганской области активисты и волонтеры доставят ветеранам ВОВ продуктовые наборы Фото: пресс-служба ЕР В поздравлении ветеранов ВОВ примут участие «Волонтеры победы» и члены партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба ЕР Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты из партии «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» в этом году традиционно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Подарки и поздравления получат и те ветераны, которые проживают в новых российских регионах. Об этом рассказала председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. «Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Сегодня у нас есть уникальная возможность лично сказать „спасибо“ героям, которые сохранили для нас мирное небо и отстояли нашу страну», — подчеркнула Ольга Занко. Ее слова опубликованы на официальном сайте ЕР. Председатель отметила важность передачи опыта, мудрости и воспоминаний от ветеранов к молодому поколению. По ее словам, все больше молодых людей стремятся лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в России в настоящий момент проживают более 17 тысяч участников ВОВ. Волонтеры в этом году сделают фронтовикам подарки и организуют импровизированные парады во дворах их домов. «В Курганской области проживает 80 ветеранов Великой Отечественной войны. Мы традиционно поздравим их накануне, 8 мая, в рамках нашей региональной акции „Дорога к ветерану“. Мы сформируем экипажи машин, которые одновременно разъедутся с главной площади Кургана. Они доедут до каждого ветерана, до самого отдаленного села и довезут продуктовые наборы. В состав экипажей войдут депутаты фракции „Единая Россия“, активисты партии, ребята из движения „Волонтеры Победы“, неравнодушные жители региона. Непосредственно в День Победы, 9 мая, мы позвоним нашим уважаемым ветеранам и еще раз скажем: спасибо за ваш подвиг!» — рассказал секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Историческая память» Александр Ильтяков. Кроме того, активисты «Единой России» и «Волонтеров Победы» проведут возложение к мемориалам и братским могилам участников войны. Активисты благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям того времени, а также воинские захоронения. Также россияне смогут написать письма в адрес ветеранов, которые активисты лично доставят адресату. Волонтеры также готовы оказывать всевозможную помощь ветеранам, например — организовать уборку придомовых территорий и высадку цветочных клумб под окнами их домов.