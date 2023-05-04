«Коммерсант»: F+ tech займется адаптацией мобильных приложений под операционные системы РФ

05 мая 2023 в 06:51 Размер текста - 17 +

В России внедряют отечественное программное обеспечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский производитель электроники F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские операционные системы. Об этом рассказали представители компании. «Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. Также разработчики будут самостоятельно портировать приложения на свои устройства», — сообщили представители компании изданию « Коммерсант ». По словам участников рынка разработчиков программного обеспечения, отечественным компаниям придется адаптировать свои приложения под российские операционные системы. В связи с этим ожидается высокий спрос на заказную разработку ОС. Ранее URA.RU писало, что в России планируют разработать операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.

Российский производитель электроники F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские операционные системы. Об этом рассказали представители компании. «Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. Также разработчики будут самостоятельно портировать приложения на свои устройства», — сообщили представители компании изданию «Коммерсант». По словам участников рынка разработчиков программного обеспечения, отечественным компаниям придется адаптировать свои приложения под российские операционные системы. В связи с этим ожидается высокий спрос на заказную разработку ОС. Ранее URA.RU писало, что в России планируют разработать операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.