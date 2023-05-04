04 мая 2023

«Коммерсант»: F+ tech займется адаптацией мобильных приложений под операционные системы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Клавиатура. Челябинск, клавиатура, программист, пальцы, геймер, компьютер, it-технологиии, игра, руки
В России внедряют отечественное программное обеспечение Фото:

Российский производитель электроники F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские операционные системы. Об этом рассказали представители компании.

«Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. Также разработчики будут самостоятельно портировать приложения на свои устройства», — сообщили представители компании изданию «Коммерсант».

По словам участников рынка разработчиков программного обеспечения, отечественным компаниям придется адаптировать свои приложения под российские операционные системы. В связи с этим ожидается высокий спрос на заказную разработку ОС.

Ранее URA.RU писало, что в России планируют разработать операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский производитель электроники F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские операционные системы. Об этом рассказали представители компании. «Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. Также разработчики будут самостоятельно портировать приложения на свои устройства», — сообщили представители компании изданию «Коммерсант». По словам участников рынка разработчиков программного обеспечения, отечественным компаниям придется адаптировать свои приложения под российские операционные системы. В связи с этим ожидается высокий спрос на заказную разработку ОС. Ранее URA.RU писало, что в России планируют разработать операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...