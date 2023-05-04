«Коммерсант»: F+ tech займется адаптацией мобильных приложений под операционные системы РФ

Российский производитель электроники F+ tech планирует заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские операционные системы. Об этом рассказали представители компании.
«Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. Также разработчики будут самостоятельно портировать приложения на свои устройства», — сообщили представители компании изданию «
По словам участников рынка разработчиков программного обеспечения, отечественным компаниям придется адаптировать свои приложения под российские операционные системы. В связи с этим ожидается высокий спрос на заказную разработку ОС.
Ранее URA.RU писало, что в России планируют разработать операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.
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