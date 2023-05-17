SHOT: под Калугой упал советский Ту-141 «Стриж» с дальностью полета в тысячу километров

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
ВСУ переделали беспилотник Ту-141 «Стриж» Фото:

Под Калугой рухнул советский беспилотник Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что дрон был модернизирован и мог летать на расстояние до тысячи километров.

«ВСУ переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе. Вытаскивают все оборудование, на его место устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива», — говорится в сообщении. Именно такой БПЛА взорвался под Калугой.

Дальность полета такого беспилотника составляет тысячу километров. Аналогичный летательный аппарат упал в Загребе (Хорватия) в марте 2022 года. Также подобный БПЛА падал в Киреевске под Тулой.

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Под Калугой рухнул советский беспилотник Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что дрон был модернизирован и мог летать на расстояние до тысячи километров. «ВСУ переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе. Вытаскивают все оборудование, на его место устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива», — говорится в сообщении. Именно такой БПЛА взорвался под Калугой. Дальность полета такого беспилотника составляет тысячу километров. Аналогичный летательный аппарат упал в Загребе (Хорватия) в марте 2022 года. Также подобный БПЛА падал в Киреевске под Тулой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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