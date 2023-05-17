SHOT: под Калугой упал советский Ту-141 «Стриж» с дальностью полета в тысячу километров

17 мая 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

ВСУ переделали беспилотник Ту-141 «Стриж» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Калугой рухнул советский беспилотник Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что дрон был модернизирован и мог летать на расстояние до тысячи километров. «ВСУ переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе. Вытаскивают все оборудование, на его место устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива», — говорится в сообщении. Именно такой БПЛА взорвался под Калугой. Дальность полета такого беспилотника составляет тысячу километров. Аналогичный летательный аппарат упал в Загребе (Хорватия) в марте 2022 года. Также подобный БПЛА падал в Киреевске под Тулой.

Под Калугой рухнул советский беспилотник Ту-141 «Стриж». Об этом сообщает telegram-канал SHOT. Отмечается, что дрон был модернизирован и мог летать на расстояние до тысячи километров. «ВСУ переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе. Вытаскивают все оборудование, на его место устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива», — говорится в сообщении. Именно такой БПЛА взорвался под Калугой. Дальность полета такого беспилотника составляет тысячу километров. Аналогичный летательный аппарат упал в Загребе (Хорватия) в марте 2022 года. Также подобный БПЛА падал в Киреевске под Тулой.