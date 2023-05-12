Пользователи Twitter предрекли крах Зеленского после его заявления о ракетах Storm Shadow 12 мая 2023 в 23:33 Размер текста - 17 + Зеленский поблагодарил Риши Сунака за поставку ракет Storm Shadow Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского после того, как он выразил благодарность премьер-министру Великобритании Риши Сунак за поставку ракет Storm Shadow. Новость по теме Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву «Тебе скоро придет конец, клоун, разжигающий войну», — написал в комментариях один из пользователей. «Мне стыдно, что мы помогаем преступному режиму Зеленского», — написал еще один интернет-пользователь. «Мы должны говорить о попытке найти мирное решение, а не о продолжении этого конфликта», — отметил пользователь Twitter. Ранее Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора поблагодарил Сунака за поставку украинской стороне крылатых ракет Storm Shadow, пишет RT. По его словам, таким образом происходит усиление возможностей ВСУ. Глава британского минобороны Бен Уоллес заявлял, что власти Великобритании не будут сообщать о том, есть ли ограничения для Украины в использовании британских ракет «Storm Shadow». Пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского после того, как он выразил благодарность премьер-министру Великобритании Риши Сунак за поставку ракет Storm Shadow. «Тебе скоро придет конец, клоун, разжигающий войну», — написал в комментариях один из пользователей. «Мне стыдно, что мы помогаем преступному режиму Зеленского», — написал еще один интернет-пользователь. «Мы должны говорить о попытке найти мирное решение, а не о продолжении этого конфликта», — отметил пользователь Twitter. Ранее Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора поблагодарил Сунака за поставку украинской стороне крылатых ракет Storm Shadow, пишет RT. По его словам, таким образом происходит усиление возможностей ВСУ. Глава британского минобороны Бен Уоллес заявлял, что власти Великобритании не будут сообщать о том, есть ли ограничения для Украины в использовании британских ракет «Storm Shadow». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям