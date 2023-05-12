Пользователи Twitter предрекли крах Зеленского после его заявления о ракетах Storm Shadow

Пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского после того, как он выразил благодарность премьер-министру Великобритании Риши Сунак за поставку ракет Storm Shadow.
«Тебе скоро придет конец, клоун, разжигающий войну», — написал в комментариях один из пользователей. «Мне стыдно, что мы помогаем преступному режиму Зеленского», — написал еще один интернет-пользователь. «Мы должны говорить о попытке найти мирное решение, а не о продолжении этого конфликта», — отметил пользователь Twitter.
Ранее Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора поблагодарил Сунака за поставку украинской стороне крылатых ракет Storm Shadow, пишет RT. По его словам, таким образом происходит усиление возможностей ВСУ. Глава британского минобороны Бен Уоллес заявлял, что власти Великобритании не будут сообщать о том, есть ли ограничения для Украины в использовании британских ракет «Storm Shadow».
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