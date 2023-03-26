Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его слов о будущем России

26 марта 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Пользователи интернета недовольны отсутствием стремления к миру у Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Интернет-пользователей возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, что Россия должна проиграть, чтобы обеспечить гарантию «от новых агрессий и кризисов». Зеленский написал об этом на своей странице в Twitter. Читатели Twitter упрекнули украинского президента в отсутствии стремления к миру. «Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам», — написал в комментариях под публикацией Зеленского пользователь с ником Kai. Читатель Cem Bulut считает, что обеим сторонам необходимо стремиться к миру. Пользователь Jo Walters написал, что в нынешних обстоятельствах поражение России невозможно. Он также отметил, что «только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о полномасштабном поражении России». Читатель Aziza высказала предположение, что слова Зеленского обусловлены желанием получить больше оружия. Ранее Зеленский объяснил, почему Киев не хочет идти на мирные переговоры с Москвой. Новой причиной президент Украины считает ордер международного уголовного суда в Гааге «на арест» президента России Владимира Путина.

Интернет-пользователей возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, что Россия должна проиграть, чтобы обеспечить гарантию «от новых агрессий и кризисов». Зеленский написал об этом на своей странице в Twitter. Читатели Twitter упрекнули украинского президента в отсутствии стремления к миру. «Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам», — написал в комментариях под публикацией Зеленского пользователь с ником Kai. Читатель Cem Bulut считает, что обеим сторонам необходимо стремиться к миру. Пользователь Jo Walters написал, что в нынешних обстоятельствах поражение России невозможно. Он также отметил, что «только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о полномасштабном поражении России». Читатель Aziza высказала предположение, что слова Зеленского обусловлены желанием получить больше оружия. Ранее Зеленский объяснил, почему Киев не хочет идти на мирные переговоры с Москвой. Новой причиной президент Украины считает ордер международного уголовного суда в Гааге «на арест» президента России Владимира Путина.