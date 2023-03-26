Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после его слов о будущем России

Интернет-пользователей возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского, что Россия должна проиграть, чтобы обеспечить гарантию «от новых агрессий и кризисов». Зеленский написал об этом на своей странице в Twitter. Читатели Twitter упрекнули украинского президента в отсутствии стремления к миру.
«Не надо надеяться на поражение России, нужно призывать к переговорам», — написал в комментариях под публикацией Зеленского пользователь с ником Kai. Читатель Cem Bulut считает, что обеим сторонам необходимо стремиться к миру.
Пользователь Jo Walters написал, что в нынешних обстоятельствах поражение России невозможно. Он также отметил, что «только люди, которые плохо знают историю, могут мечтать о полномасштабном поражении России». Читатель Aziza высказала предположение, что слова Зеленского обусловлены желанием получить больше оружия.
Ранее Зеленский объяснил, почему Киев не хочет идти на мирные переговоры с Москвой. Новой причиной президент Украины считает ордер международного уголовного суда в Гааге «на арест» президента России Владимира Путина.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!