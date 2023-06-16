«Ридус» собрал шесть советов идеального отдыха на природе

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«Пикник Храбрых» в сквере на Октябрьской площади. Екатеринбург, влюбленные, отдых на траве, пара, пикник, лето, сквер на драме
На пикник нужно взять мешки для мусора, чтобы оставить после себя порядок Фото:

Лето является наиболее подходящим временем, чтобы отдохнуть на природе и устроить пикник. Однако подобного отдыха следует заранее подготовить все необходимые вещи, а также выбрать подходящее место и продукты.

«Для хорошего пикника очень важно выбрать правильное место. Оно должно быть красивым, чистым, удобным, безопасным и, что немаловажно, не грозящим вам штрафом за разведение огня. Если вам не хочется заморачиваться и долго искать идеальное место для пикника, вы можете просто арендовать беседку с мангальной зоной на одной из баз отдыха рядом с вашим городом», — передает «Ридус».

Желательно также заранее подготовить необходимые для пикника вещи. Кроме того, не стоит до последнего откладывать покупку продуктов и напитков. Лучше перед пикником составить список со своими пожеланиями и предпочтениями гостей, указали в материале.

В статье отметили важность правильного хранения продуктов. Желательно использовать специальные контейнеры или вовсе перевозить еду в сумке-холодильнике.

Также не стоит забывать о развлечениях. Можно взять с собой фрисби, футбольный мяч или настольные игры, чтобы весело провести время. Обязательно нужно взять на пикник мешки для мусора, чтобы оставить место отдыха в чистоте.

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Лето является наиболее подходящим временем, чтобы отдохнуть на природе и устроить пикник. Однако подобного отдыха следует заранее подготовить все необходимые вещи, а также выбрать подходящее место и продукты. «Для хорошего пикника очень важно выбрать правильное место. Оно должно быть красивым, чистым, удобным, безопасным и, что немаловажно, не грозящим вам штрафом за разведение огня. Если вам не хочется заморачиваться и долго искать идеальное место для пикника, вы можете просто арендовать беседку с мангальной зоной на одной из баз отдыха рядом с вашим городом», — передает «Ридус». Желательно также заранее подготовить необходимые для пикника вещи. Кроме того, не стоит до последнего откладывать покупку продуктов и напитков. Лучше перед пикником составить список со своими пожеланиями и предпочтениями гостей, указали в материале. В статье отметили важность правильного хранения продуктов. Желательно использовать специальные контейнеры или вовсе перевозить еду в сумке-холодильнике. Также не стоит забывать о развлечениях. Можно взять с собой фрисби, футбольный мяч или настольные игры, чтобы весело провести время. Обязательно нужно взять на пикник мешки для мусора, чтобы оставить место отдыха в чистоте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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