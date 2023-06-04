Прислушивание к различным звукам поможет выйти из леса
Чтобы выжить, оказавшись в одиночестве в лесу, необходимы первоначальные знания и сильное желание найти выход из ситуации. URA.RU собрало информацию, которая раскрывает порядок действий в случае, если человек заблудился в лесу.
Что делать, если потерялся
- Если у вас есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону 112 или 01. Звонок бесплатный.
- Если вы уверены, что вас будут искать, то лучше оставаться на месте. Разведите костер и запойте песни — по дыму и звуку голоса вас можно будет легко обнаружить.
- Если вы ищете дорогу самостоятельно, старайтесь не бродить вокруг одного места и не тратить время зря. Ориентируйтесь по солнцу, если это возможно. Очень полезно, если вам удалось найти линию электропередач, железную дорогу, газопровод или реку — двигаясь вдоль этих объектов, вы всегда сможете найти людей, хотя и не обязательно там, где вы этого ожидали.
- Не паникуйте, остановитесь и подумайте о звуках вокруг. Различные звуки могут помочь вам найти выход, например, работающий трактор, собачий лай или проходящий поезд. Если нет ориентиров, лучше всего двигаться вниз по течению ручья, который обязательно выведет вас к реке и к людям.
- Чтобы привлечь внимание и дать о себе знать, можно подавать звуковые сигналы, ударяя палкой по деревьям. Этот звук далеко расходится по лесу и может помочь вам найти путь к людям.
Как ориентироваться в лесу
- Ориентируйтесь по сторонам света без компаса. Кора на северной стороне березы и сосны темнее, чем на южной. Мхом и лишайниками гуще покрыты стволы деревьев, камни, выступы скал.
- Смоляные капли на стволах хвойных деревьев менее обильно выделяются на северной стороне. Отдельно стоящее дерево на поляне или опушке — лучший объект для определения сторон света.
- Не сокращайте путь и не паникуйте, если начнете кружить — это «фокус правой ноги». Вы всегда будете заноситься в сторону из-за разницы в длине шагов. Не пытайтесь сделать второй или третий круг, лучше выбирайте хорошо заметные ориентиры через каждые 100-150 м. Это особенно важно, если путь преградили завал или густой кустарник.
- Болота и трясины — коварные препятствия в тайге. Если провалились в болото, не паникуйте и не делайте резких движений. Опираясь на шест, примите горизонтальное положение и попытайтесь отползти, дотягиваясь руками до камыша и травы. Если вы не один, то держитесь ближе друг к другу, чтобы помочь в случае опасности.
Как организовать стоянку
- Для временной стоянки выбирайте сухое место и стройте убежище из подручных материалов. Разведите костер, запаситесь едой и ждите помощи. Расположитесь поблизости от воды на открытом месте. Временным укрытием может служить навес, шалаш или землянка.
- Для того чтобы сделать себя видимым, нужно найти открытое место на возвышении и установить три креста из еловых сучьев или разжечь три костра. Можно также проделать в земле три глубокие бороздки или сложить каменные кучки. Важно установить знаки, которые будут видны с вертолета, например, повесив на елку украшения из мусора.
- Когда готовитесь к ночлегу, используйте лапник для создания постели. Лапник — это слой сухих растительных материалов, таких как листья, солома или трава, которые укладываются на землю в качестве изоляции от холода и влаги при ночевке в лесу или на открытой местности. Чтобы не замерзнуть, лучше всего поддерживать костер в течение всей ночи. Для этого можно добавить пару толстых веток в огонь.
Ранее URA.RU рассказывало, каким образом можно тщательно подготовиться к безопасному отдыху на природе. Перед походом в лес необходимо сообщить близким, куда вы идете, а также взять необходимые вещи и одеться ярко.
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