Зеленский ввел санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании новых санкционных решений против России. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Подписал сегодня несколько новых санкционных решений, это разные направления наших санкций. Первое — продление санкций, в которых истек срок. Это касается российских предпринимателей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Зеленского.
Второй указ предусматривает введение санкций в отношении предприятий российской оборонной промышленности, в частности производителей беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. По словам Зеленского, третий документ направлен на лиц и организации, имеющие связи с российским нефтяным сектором. Президент Украины также добавил, что ожидает новых ограничений от Евросоюза (ЕС) в рамках 19-го пакета санкций и действий от США.
Ранее стало известно, что Евросоюз принял решение продлить на один год действие санкций в отношении 48 граждан России и 15 российских организаций, которых обвиняют в осуществлении гибридных действий против ЕС. В рамках данных ограничительных мер активы этих лиц и компаний на территории европейских государств остаются замороженными, а им самим запрещен въезд в страны союза и транзитное перемещение через его территорию. Дополнительно гражданам Евросоюза запрещено предоставлять указанным лицам и компаниям какую-либо финансовую поддержку, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.