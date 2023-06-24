Мезенцев раскрыл роль Лукашенко в остановке мятежа Пригожина Мезенцев: участие Лукашенко в остановке мятежа Пригожина подтверждает дружбу двух стран 25 июня 2023 в 00:36 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко показал особый характер дружбы России и Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Участие президента Александра Лукашенко в остановке мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина подтвердило особый характер союзнических отношений России и Белоруссии. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных Союзным договором», — рассказал Мезенцев журналистам, его слова цитирует РИА Новости. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Мятеж был прекращен после переговоров Лукашенко и Пригожина. Участие президента Александра Лукашенко в остановке мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина подтвердило особый характер союзнических отношений России и Белоруссии. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных Союзным договором», — рассказал Мезенцев журналистам, его слова цитирует РИА Новости. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Мятеж был прекращен после переговоров Лукашенко и Пригожина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям