24 июня 2023

Мезенцев раскрыл роль Лукашенко в остановке мятежа Пригожина

Мезенцев: участие Лукашенко в остановке мятежа Пригожина подтверждает дружбу двух стран
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко показал особый характер дружбы России и Беларуси Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Участие президента Александра Лукашенко в остановке мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина подтвердило особый характер союзнических отношений России и Белоруссии. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных Союзным договором», — рассказал Мезенцев журналистам, его слова цитирует РИА Новости.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Мятеж был прекращен после переговоров Лукашенко и Пригожина.

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Участие президента Александра Лукашенко в остановке мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина подтвердило особый характер союзнических отношений России и Белоруссии. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных Союзным договором», — рассказал Мезенцев журналистам, его слова цитирует РИА Новости. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Мятеж был прекращен после переговоров Лукашенко и Пригожина.
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