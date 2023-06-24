Мезенцев раскрыл роль Лукашенко в остановке мятежа Пригожина

Участие президента Александра Лукашенко в остановке мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина подтвердило особый характер союзнических отношений России и Белоруссии. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
«Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных Союзным договором», — рассказал Мезенцев журналистам, его слова цитирует РИА Новости.
23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Мятеж был прекращен после переговоров Лукашенко и Пригожина.
Участие президента Александра Лукашенко в остановке мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина подтвердило особый характер союзнических отношений России и Белоруссии. Такое мнение выразил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию во имя граждан наших стран, объединенных Союзным договором», — рассказал Мезенцев журналистам, его слова цитирует РИА Новости. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Мятеж был прекращен после переговоров Лукашенко и Пригожина.