Зеленский и президент Польши Дуда встретились на церковной службе

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, Анджей Дуда, stock
Анджей Дуда и Владимир Зеленский встретились в Луцке Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда непредвиденно встретились в городе Луцк. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

«Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла в Луцке», — сообщает украинское издание «Суспильне». Там добавили, что визит глав двух стран не был заранее анонсирован, но были проведены мероприятия по почестям памяти жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии. На мероприятии присутствовали митрополит Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Ранее Анджей Дуда уже приезжал без предварительного объявления в Киев, где встречался с Зеленским. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся Запорожской АЭС и подготовки к саммиту НАТО. Отмечается, что президент Украины обещал Польше отдать часть территории взамен на помощь в ходе контрнаступления ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Некоторые польские дипломаты говорят о существовании идеи создания единого государства Польши и Украины, сообщает «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда непредвиденно встретились в городе Луцк. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. «Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла в Луцке», — сообщает украинское издание «Суспильне». Там добавили, что визит глав двух стран не был заранее анонсирован, но были проведены мероприятия по почестям памяти жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии. На мероприятии присутствовали митрополит Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Ранее Анджей Дуда уже приезжал без предварительного объявления в Киев, где встречался с Зеленским. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся Запорожской АЭС и подготовки к саммиту НАТО. Отмечается, что президент Украины обещал Польше отдать часть территории взамен на помощь в ходе контрнаступления ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Некоторые польские дипломаты говорят о существовании идеи создания единого государства Польши и Украины, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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