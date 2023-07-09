Зеленский и президент Польши Дуда встретились на церковной службе

09 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда и Владимир Зеленский встретились в Луцке Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда непредвиденно встретились в городе Луцк. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. «Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла в Луцке», — сообщает украинское издание «Суспильне». Там добавили, что визит глав двух стран не был заранее анонсирован, но были проведены мероприятия по почестям памяти жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии. На мероприятии присутствовали митрополит Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Ранее Анджей Дуда уже приезжал без предварительного объявления в Киев, где встречался с Зеленским. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся Запорожской АЭС и подготовки к саммиту НАТО. Отмечается, что президент Украины обещал Польше отдать часть территории взамен на помощь в ходе контрнаступления ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Некоторые польские дипломаты говорят о существовании идеи создания единого государства Польши и Украины, сообщает «Царьград».

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда непредвиденно встретились в городе Луцк. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. «Зеленский и Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла в Луцке», — сообщает украинское издание «Суспильне». Там добавили, что визит глав двух стран не был заранее анонсирован, но были проведены мероприятия по почестям памяти жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии. На мероприятии присутствовали митрополит Православной церкви Украины Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Ранее Анджей Дуда уже приезжал без предварительного объявления в Киев, где встречался с Зеленским. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся Запорожской АЭС и подготовки к саммиту НАТО. Отмечается, что президент Украины обещал Польше отдать часть территории взамен на помощь в ходе контрнаступления ВСУ, передает «Национальная служба новостей». Некоторые польские дипломаты говорят о существовании идеи создания единого государства Польши и Украины, сообщает «Царьград».