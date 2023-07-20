Семья из Петербурга обвинила Пригожина в причастности к смерти сына

20 июля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в 2004 году во время корпоратива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подозревают в причастности к смерти жителя Санкт-Петербурга, которая произошла 19 лет назад. С обвинениями выступили родители погибшего Дмитрия Соколова. По словам родителей Дмитрия, трагедия, возможно, произошла в 2004 году, на частной вечеринке, которая проходила на борту плавучего ресторана. Соколов с той вечеринки домой не вернулся, спустя почти неделю его тело было обнаружено ниже по течению Невы Отец Дмитрия считает, что между его сыном и Пригожиным (плавучий ресторан связывали с компанией «Конкорд» и самим бизнесменом) произошел конфликт. «Они встретились, повздорили, и он [Пригожин] взял и столкнул [Дмитрия] с трапа и не принял никаких действий, чтобы спасти», — сказал Валерий Соколов, его цитирует телеканал РЕН ТВ. Мать Соколова считает, что ее сын оказался не в то время, не в том месте и в ходе ссоры что-то ответил Пригожину, за что получил удар и упал в воду. Родители Дмитрия уверены, что с персоналом теплохода, на котором проходил корпоратив, поработала служба безопасности Пригожина. В возбуждении уголовного дела по факту смерти Дмитрия Соколова было отказано.

Российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подозревают в причастности к смерти жителя Санкт-Петербурга, которая произошла 19 лет назад. С обвинениями выступили родители погибшего Дмитрия Соколова. По словам родителей Дмитрия, трагедия, возможно, произошла в 2004 году, на частной вечеринке, которая проходила на борту плавучего ресторана. Соколов с той вечеринки домой не вернулся, спустя почти неделю его тело было обнаружено ниже по течению Невы Отец Дмитрия считает, что между его сыном и Пригожиным (плавучий ресторан связывали с компанией «Конкорд» и самим бизнесменом) произошел конфликт. «Они встретились, повздорили, и он [Пригожин] взял и столкнул [Дмитрия] с трапа и не принял никаких действий, чтобы спасти», — сказал Валерий Соколов, его цитирует телеканал РЕН ТВ. Мать Соколова считает, что ее сын оказался не в то время, не в том месте и в ходе ссоры что-то ответил Пригожину, за что получил удар и упал в воду. Родители Дмитрия уверены, что с персоналом теплохода, на котором проходил корпоратив, поработала служба безопасности Пригожина. В возбуждении уголовного дела по факту смерти Дмитрия Соколова было отказано.