Филиалы «Дождя»* признаны нежелательными в России

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Филиалы телеканала признали нежелательными в России Фото:

Генпрокуратора России признала нежелательными в РФ латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Телеканал был создан нынешним гендиректором Натальей Синдеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом), отметили в ведомстве.

*Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом на территории России.

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Генпрокуратора России признала нежелательными в РФ латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Телеканал был создан нынешним гендиректором Натальей Синдеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом), отметили в ведомстве. *Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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