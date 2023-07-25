Филиалы «Дождя»* признаны нежелательными в России

Филиалы телеканала признали нежелательными в России
Генпрокуратора России признала нежелательными в РФ латвийские и нидерландские филиалы телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Телеканал был создан нынешним гендиректором Натальей Синдеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом), отметили в ведомстве.
*Телеканал «Дождь» признан иностранным агентом на территории России.
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