В соцсетях пугают бюджетников прекращением госфинансирования В соцсети «ВКонтакте» распространяют видео 2010 года о переходе бюджетников на самоокупаемость 08 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 + Бюджетники не лишатся госфинансирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях начали распространять видео, в котором говорится о том, что бюджетники полностью перейдут на самоокупаемость и лишатся государственного финансирования. URA.RU, в рамках совместно проекта с «Лапша Медиа», выяснило, что видео является старым сюжетом телеканала ТВЦ. На видео утверждается, что Совет Федерации принял закон согласно которому детсады, больницы и школы якобы переходят на самоокупаемость. Однако видео является сюжетом телеканала ТВЦ, который был снят в 2010 году, еще до принятия закона. Закон о совершенствовании правового положения муниципальных учреждений действительно был принят в 2010 году. Однако в нем говорится о рассортировке всех бюджетных учреждений по трем типам: казенные, автономные и бюджетные. Согласно закону, детсады, школы и больницы относятся к типу «новых бюджетных». Они продолжают финансироваться и контролироваться государством. В социальных сетях начали распространять видео, в котором говорится о том, что бюджетники полностью перейдут на самоокупаемость и лишатся государственного финансирования. URA.RU, в рамках совместно проекта с «Лапша Медиа», выяснило, что видео является старым сюжетом телеканала ТВЦ. На видео утверждается, что Совет Федерации принял закон согласно которому детсады, больницы и школы якобы переходят на самоокупаемость. Однако видео является сюжетом телеканала ТВЦ, который был снят в 2010 году, еще до принятия закона. Закон о совершенствовании правового положения муниципальных учреждений действительно был принят в 2010 году. Однако в нем говорится о рассортировке всех бюджетных учреждений по трем типам: казенные, автономные и бюджетные. Согласно закону, детсады, школы и больницы относятся к типу «новых бюджетных». Они продолжают финансироваться и контролироваться государством. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям