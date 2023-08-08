В соцсетях пугают бюджетников прекращением госфинансирования

В соцсети «ВКонтакте» распространяют видео 2010 года о переходе бюджетников на самоокупаемость
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов в Уральском институте кардиологии. Екатеринбург, медсестра, медперсонал, больничная палата, бюджетники, больница
Бюджетники не лишатся госфинансирования Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях начали распространять видео, в котором говорится о том, что бюджетники полностью перейдут на самоокупаемость и лишатся государственного финансирования. URA.RU, в рамках совместно проекта с «Лапша Медиа», выяснило, что видео является старым сюжетом телеканала ТВЦ.

На видео утверждается, что Совет Федерации принял закон согласно которому детсады, больницы и школы якобы переходят на самоокупаемость. Однако видео является сюжетом телеканала ТВЦ, который был снят в 2010 году, еще до принятия закона.

Закон о совершенствовании правового положения муниципальных учреждений действительно был принят в 2010 году. Однако в нем говорится о рассортировке всех бюджетных учреждений по трем типам: казенные, автономные и бюджетные. Согласно закону, детсады, школы и больницы относятся к типу «новых бюджетных». Они продолжают финансироваться и контролироваться государством.

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В социальных сетях начали распространять видео, в котором говорится о том, что бюджетники полностью перейдут на самоокупаемость и лишатся государственного финансирования. URA.RU, в рамках совместно проекта с «Лапша Медиа», выяснило, что видео является старым сюжетом телеканала ТВЦ. На видео утверждается, что Совет Федерации принял закон согласно которому детсады, больницы и школы якобы переходят на самоокупаемость. Однако видео является сюжетом телеканала ТВЦ, который был снят в 2010 году, еще до принятия закона. Закон о совершенствовании правового положения муниципальных учреждений действительно был принят в 2010 году. Однако в нем говорится о рассортировке всех бюджетных учреждений по трем типам: казенные, автономные и бюджетные. Согласно закону, детсады, школы и больницы относятся к типу «новых бюджетных». Они продолжают финансироваться и контролироваться государством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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