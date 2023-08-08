В соцсетях призывают россиян не лечиться «Нурофеном»

Фармацевт аптеки «Здорово» подтвердила безопасность препарата «Нурофен»

08 августа 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В аптеке заявили о безопасности «Нурофена» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях начали распространять информацию о том, что в состав препарата «Нурофен» якобы входит графен, и поэтому он опасен для человека и им не стоит лечиться. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. В аптеке «Здорово» заявили, что препарат безопасен. «„Нурофен“ безопасен. В его составе нет графена», — заявила фармацевт. В составе препарата также не сообщается о наличии опасных химикатов. Автор завирусившегося ролика выдает за графен оксид железа, который обладает магнитными свойствами, но является безопасным для человека.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что в состав препарата «Нурофен» якобы входит графен, и поэтому он опасен для человека и им не стоит лечиться. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. В аптеке «Здорово» заявили, что препарат безопасен. «„Нурофен“ безопасен. В его составе нет графена», — заявила фармацевт. В составе препарата также не сообщается о наличии опасных химикатов. Автор завирусившегося ролика выдает за графен оксид железа, который обладает магнитными свойствами, но является безопасным для человека.