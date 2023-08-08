В соцсетях призывают россиян не лечиться «Нурофеном»

В аптеке заявили о безопасности «Нурофена»
новость из сюжетаОпровержение фейковой информации
В социальных сетях начали распространять информацию о том, что в состав препарата «Нурофен» якобы входит графен, и поэтому он опасен для человека и им не стоит лечиться. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» стало известно, что эта информация не соответствует действительности. В аптеке «Здорово» заявили, что препарат безопасен.
«„Нурофен“ безопасен. В его составе нет графена», — заявила фармацевт.
В составе препарата также не сообщается о наличии опасных химикатов. Автор завирусившегося ролика выдает за графен оксид железа, который обладает магнитными свойствами, но является безопасным для человека.
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