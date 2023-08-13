Baza: в Крыму военнослужащий застрелил контрактника

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Срочник не реагировал на предупредительные выстрелы Фото:

В Крыму военнослужащий застрелил контрактника из-за того, что тот зашел на охраняемую территорию и отказывался ее покидать. Человек также отказывался реагировать на предупредительные выстрелы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В какой-то момент на позиции [недалеко от села Почетное] зашел неизвестный мужчина. Руслан, который стоял в карауле, спросил у мужчины пароль, но тот не ответил. После этого Руслан сделал два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда караульный выстрелил на поражение», — передает информацию канал. Инцидент произошел в ночь на 12 августа.

После произошедшего военные стали опознавать тело. Выяснилось, что убитый Алексей проходил срочную службу. Он служил на той же военной части, что и Руслан. Однако, как отмечается в публикации, неизвестно, что Алексей делал на охраняемой территории.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и в Главное военное следственное управление. Ответ ожидается.

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В Крыму военнослужащий застрелил контрактника из-за того, что тот зашел на охраняемую территорию и отказывался ее покидать. Человек также отказывался реагировать на предупредительные выстрелы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В какой-то момент на позиции [недалеко от села Почетное] зашел неизвестный мужчина. Руслан, который стоял в карауле, спросил у мужчины пароль, но тот не ответил. После этого Руслан сделал два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда караульный выстрелил на поражение», — передает информацию канал. Инцидент произошел в ночь на 12 августа. После произошедшего военные стали опознавать тело. Выяснилось, что убитый Алексей проходил срочную службу. Он служил на той же военной части, что и Руслан. Однако, как отмечается в публикации, неизвестно, что Алексей делал на охраняемой территории. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и в Главное военное следственное управление. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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