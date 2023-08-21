Из Москвы-реки достали тело шестой участницы экскурсии по коллекторам

21 августа 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Из Москвы-реки извлекли еще один труп участницы экскурсии диггеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе В Москве-реке в районе парка «Зарядье» обнаружен еще один труп. Спасатели достали из воды тело 50-летней женщины, сообщает telegram-канал 112. «Обнаружен еще один труп в Москве-реке в районе парка „Зарядье“. По данным 112, вместе с Андреем Ф. обнаружена женщина 50 лет», — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела еще трех участников экскурсии.

В Москве-реке в районе парка «Зарядье» обнаружен еще один труп. Спасатели достали из воды тело 50-летней женщины, сообщает telegram-канал 112. «Обнаружен еще один труп в Москве-реке в районе парка „Зарядье“. По данным 112, вместе с Андреем Ф. обнаружена женщина 50 лет», — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела еще трех участников экскурсии.