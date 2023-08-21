Из Москвы-реки достали тело шестой участницы экскурсии по коллекторам

Из Москвы-реки извлекли еще один труп участницы экскурсии диггеров
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В Москве-реке в районе парка «Зарядье» обнаружен еще один труп. Спасатели достали из воды тело 50-летней женщины, сообщает telegram-канал 112.
«Обнаружен еще один труп в Москве-реке в районе парка „Зарядье“. По данным 112, вместе с Андреем Ф. обнаружена женщина 50 лет», — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела еще трех участников экскурсии.
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