Из Москвы-реки достали тело шестой участницы экскурсии по коллекторам

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Из Москвы-реки извлекли еще один труп участницы экскурсии диггеров Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

В Москве-реке в районе парка «Зарядье» обнаружен еще один труп. Спасатели достали из воды тело 50-летней женщины, сообщает telegram-канал 112.

«Обнаружен еще один труп в Москве-реке в районе парка „Зарядье“. По данным 112, вместе с Андреем Ф. обнаружена женщина 50 лет», — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела еще трех участников экскурсии.

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В Москве-реке в районе парка «Зарядье» обнаружен еще один труп. Спасатели достали из воды тело 50-летней женщины, сообщает telegram-канал 112. «Обнаружен еще один труп в Москве-реке в районе парка „Зарядье“. По данным 112, вместе с Андреем Ф. обнаружена женщина 50 лет», — говорится в сообщении. Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела еще трех участников экскурсии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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